"Rosettenwaschanlage" und Kramp-Karrenbauer in "Willkommen Österreich"

Willi Resetarits und Autorin Teresa Präauer sprachen mit Christoph Grissemann und Dirk Stermann über beliebte Weihnachtsgeschenke

Vorab zwei gute Nachrichten: Erstens, der Name Annegret Kramp-Karrenbauer geht sich im Titel eines gedruckten TV-Tagebuchs aus. Ein Buchstabe mehr, und die neue CDU-Chefin ginge nicht mehr rein. Zweitens, wer Geschwister hat und noch nicht weiß, was er diesen zu Weihnachten schenken soll, kann zu suchen aufhören.

Im Trend liegt eindeutig die "Rosettenwaschanlage", wie sie der Musiker Willi Resetarits nennt. Voller Freude erzählte er am Dienstagabend bei Willkommen Österreich auf ORF 2, dass er eine solche, landläufig auch als Klodusche bekannt, von seinem Bruder Lukas zu Weihnachten bekommen wird. Da sah man wieder das Glitzern eines Kindes in den Augen des reifen Mannes. Doch nicht nur bei ihm: Der zweite Gast bei Christoph Grissemann und Dirk Stermann, die Künstlerin und Autorin Teresa Präauer, gestand vor laufender Kamera, dass auch sie – auf die sanitäre Spezialität in Japan angefixt – eine solche zu Weihnachten bekommt. Natürlich von ihrer Schwester. Die Menschen, die einem am nächsten sind, wissen eben, was gut für einen ist.

Aber was tut die CDU-Chefin im Titel dieses Tagebuchs? Ganz einfach: Ihr Name löste ob der Länge Sorge in vielen Redaktionen aus. In Einspaltertitel passt er gar nicht. Wo immer er reingeht, schreiben wir ihn jetzt hinein. Für Übungszwecke. Üben kann man ihn auch bei Maschek: In ihrem Beitrag kam er in drei Minuten 14-mal vor. Inklusive der indischen Aussprache, exklusive Versuchen, ihn russisch oder chinesisch zu sagen. Geht ja. Wir schaffen das! Schließlich könnte alles viel schlimmer sein. Etwa so, wie auf der Satireseite Der Postillon: Dort heiratete Annegret Kramp-Karrenbauer Jürgen Kramer-Korbklemmer.

(Colette M. Schmidt, 13.12.2018)