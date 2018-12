Boygroup-Fledermaus und Skywalker-Gibbon: 157 neue Spezies vorgestellt

WWF zieht Bilanz über die Neuentdeckungen des Jahres in der Mekong-Region

Peking/Rangun/Bangkok – Die Halbwertszeit von Boygroups ist gering – nach der Generation, die bei ihren Konzerten massenweise in wonnige Ohnmacht gesunken ist, geraten sie und erst recht die Namen ihrer Mitglieder schnell in Vergessenheit. Lance Bass, vormals zusammen mit Justin Timberlake Bestandteil der Formation *NSYNC, bleibt das Vergessen erspart: Eine neuentdeckte Fledermausart trägt seinen Namen nun für die Ewigkeit.

Neue Einträge in der Enzyklopädie des Lebens

Die Fledermaus ist eine von insgesamt 157 Spezies, die im vergangenen Jahr in der Mekong-Region erstmals wissenschaftlich beschrieben wurden – 66 Tier- und 91 Pflanzenarten. Die Region am Mekong, der durch China, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam fließt, gilt als Hotspot der Artenvielfalt, zugleich sind Teile von ihr noch kaum erschlossen, was unverhältnismäßig viele Neuentdeckungen ermöglicht.

Wie die Umweltstiftung WWF (World Wide Fund for Nature) berichtet, gehören zu den "Neuen" unter anderem auch eine Bergkröte, die wegen ihrer angeblichen Ähnlichkeit mit einer Elfe den wissenschaftlichen Namen Ophryophryne elfina bekam, und ein Affe, der bisher zu den Östlichen Weißbrauengibbons (Hoolock leuconedys) gezählt wurde. Bei genauerer Untersuchung hat er sich jedoch als eigene Art entpuppt und wird nun Skywalker-Hoolock-Gibbon (Hoolock tianxing) genannt. Diesen Namen gaben ihm chinesische Forscher, die zugleich auf die Bedrohung der Tiere verweisen.

"Wettlauf gegen die Zeit"

Lebensraumzerstörung, riesige Wasserkraftanlagen und Wilderei machen nach WWF-Angaben nicht nur den Affen das Leben schwer, sondern bedrohen den gesamten Naturraum. Das "Goldene Dreieck", wo Thailand, Myanmar und Laos aufeinandertreffen, gilt leider auch als "Hotspot" des illegalen Wildtierschmuggels.

Der WWF-Experte Stefan Ziegler warnte vor Umweltzerstörung in großem Stil. "In der Mekong-Region gibt es vermutlich noch unzählige Arten, die die Wissenschaft nicht kennt", sagte er. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Wenn wir ihn verlieren, verschwinden Tiere und Pflanzen, von deren Existenz die Menschheit nicht einmal wusste." (APA, red, 12. 12. 2018)