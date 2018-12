Vom Affen zum Mensch: Innovatives Game "Ancestors" legt die Evolution in Spielerhände

Ambitioniertes Projekt des "Assassin's Creed"-Miterfinders führt Millionen Jahre zurück in der Geschichte

Die Suche nach Veränderung bedeutete für den kanadischen Entwickler Patrice Desilets, sich von dem von ihm mitkreierten Blockbuster Assassin's Creed abzuwenden und etwas Neues auf die Beine zu stellen. Nach ungewollten Irrläufen mit dem verspekulierten Spielhersteller THQ kehrt der Kreative nun unter eigener Flagge 2019 mit Ancestors: The Humankind Odyssey zurück ins Rampenlicht. Zurück zu den Wurzeln heißt es dabei nicht nur für Desilets selbst, dessen Studio Panache Digital mit 30 Mitarbeitern im Vergleich zu seinen vorangegangenen Produktionen überschaubar ist, sondern auch für die Spieler des neuen Games.

Vor zehn Millionen Jahren



Denn Ancestors wirft Spieler rund zehn Millionen Jahre zurück zu den Anfängen der Menschheit und lässt sie zu Affen werden. Epoche für Epoche schlüpft man dann in die Rolle von Nachfahren und erlebt die Evolutionsgeschichte anhand eines Stammes und der individuellen Entscheidungen bis zur Menschheit mit.

Dass Ancestors seit Ende 2014 in Entwicklung ist, erklärt sich am Umfang des Vorhabens. Spieler werden nicht nur in Gestalt verschiedener Primaten eines Klans das prähistorische Afrika erkunden können, sondern auch Bünde eingehen und zusammen die Herausforderungen der Wildnis annehmen können. Es gilt Ressourcen zu Sammeln, natürliche Feinde abzuwehren und Fertigkeiten zu entwickeln. Je nachdem, in welche Richtung man seine Fähigkeiten ausbaut, beeinflusst man auch die Entwicklung seiner Nachfahren und kann so die Evolution mitbestimmen.

Urwald und Savanne

In einem ersten Trailer ist zu sehen, wie Spieler so in der Haut eines Affen durch den Urwald schwingen und springen und später in der Savanne mit Stöcken Raubkatzen abwehren. Die persönlichen Erfahrungen formen schließlich die Geschichte des Klans und der Evolution über Millionen Jahre hinweg.

Klingt in jedem Fall ambitioniert. Wie gut sich Ancestors letztendlich spielen wird, bleibt jedoch abzuwarten. 2019 soll es für PC, PS4 und Xbox One auf den Markt kommen. (red, 12.12.2018)