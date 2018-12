NFL erhöht Salary Cap auf rund 190 Mio. Dollar

Damit neuerliche Erhöhung um zweistelligen Millionen-Betrag

New York – Die National Football League (NFL) hat den "Salary Cap", die Gehaltsobergrenze der einzelnen NFL-Clubs, für die kommende Saison erneut um eine zweistellige Millionensumme erhöht. Der Maximalbetrag der Zahlungen an die Spieler darf demnach pro Club 187 bis 191,1 Mio. (168 Mio. Euro) betragen, wie die NFL am Dienstag mitteilte. Heuer lag der Salary Cap bei 177,2 Mio. Dollar (155,73 Mio. Euro).

Damit ist die Gehaltsobergrenze seit 2014 zum sechsten Mal in Folge um zumindest zehn Millionen Dollar (8,79 Mio. Euro) angehoben worden. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent in diesem Zeitraum. "Die prognostizierten Kosten für alle Spieler inklusive Prämien werden sich im Jahr 2019 auf über 7,3 Milliarden Dollar (6,42 Mrd. Euro) belaufen", teilte die NFL mit. Der exakte Betrag für den Salary Cap 2019 wird am 13. März vor dem Beginn der Free Agency festgelegt. (APA, 12.12.2018)