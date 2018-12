Survival-Hit und Early-Access-Frust: "DayZ" ist jetzt endlich fertig

Einstige Modifizierung für Arma 2 wurde zum berühmt-berüchtigten Vorzeigetitel des Early-Access-Booms

Nach fünf Jahren Entwicklung und vier Jahren Early-Access-Phase erscheint das Zombie-Survival-Spiel DayZ nun am 13. Dezember 2018 in der marktreifen Version 1.0. Anfang 2019 sollen dann PS4- und Xbox-One-Spieler in den Genuss kommen.

Mit den technischen Änderungen, die mit der Betaversion eingeführt wurden, solle sich das "fertige" DayZ für alle, die die Überlebensschlacht schon länger nicht gespielt haben, wie ein Neustart anfühlen, heißt es in einer Aussendung der Entwickler. Ein eigens erstellter Teaser stimmt auf den Launch ein.

dayz Teaser zu DayZ 1.0.

Aushängeschild

Seinen Ursprung nahm DayZ im Jahr 2012 als Modifikation des Militär-Shooters Arma 2. Aufgrund der großen Popularität entschied sich Hersteller Bohemia Interactive unter der Leitung des Schöpfers Dean Hall ein Jahr später dazu, DayZ als eigenständige Produktion weiterzuentwickeln. Zur Finanzierung des Projekts nutzte man damals die neu aufgekommene Early-Access-Plattform des PC-Spiele-Vertriebs Steam, die es Entwicklern ermöglichte, Spiele noch während der Entstehungsphase zu verkaufen.

DayZ entwickelte sich rasch zum Aushängeschild des Early-Access-Booms und animierte eine ganze Schar an Herstellern dazu, ihre Projekte ebenfalls bereits in der Entwicklungsphase feilzubieten.

Frühe Enttäuschung

Anhand von DayZ konnten mit den Jahren allerdings auch die vielen negativen Seiten des Early-Access-Modells festgemacht werden. Der ungewisse Ausgang von Projekten und nicht eingehaltene Versprechungen ließen unzählige enttäuschte Unterstützer zurück. Und auch DayZ entwickelte sich mit den Jahren zunehmend zum Running-Gag. Insofern dürfte die Veröffentlichung der Version 1.0 doch einige Fans glücklich stimmen. (red, 12.12.2018)