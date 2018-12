Die konservative Premierministerin fürchtet nach der Verschiebung der Brexit-Abstimmung ihren Sturz

London – Die britische Premierministerin Theresa May muss sich einem Misstrauensvotum stellen. Am Mittwoch sei die Schwelle für die erforderliche Zahl an konservativen Abgeordneten erreicht worden, teilte der zuständige Ausschussvorsitzende mit. Die Abstimmung ist für Mittwochabend zwischen 19.00 und 21.00 Uhr geplant. (red, APA, 12.12.2018)