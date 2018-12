"Wir sehen den Schaden durch falschen Umgang mit Migration"

Doyle: In den reichen, demokratischen Staaten wird das nur gehen, wenn die Schwächeren, Verwundbareren wieder fairer behandelt werden. In den USA etwa wurden die Rechte Arbeitender abgebaut, das Bildungssystem wurde geschwächt, die Infrastruktur verrottet. Das gilt es zu ändern. Um Akzeptanz für ein Regelwerk wie die Mobiliätskonvention zu schaffen, muss in die Einheimischen investiert werden, sodass sie wieder Vertrauen in Politik bekommen. (Irene Brickner, 13.12.2018)

Doyle: Ja, wenn das Herkunftsland als Ganzes unbewohnbar geworden ist, was im Fall von tiefgelegenen Inseln ja der Fall sein wird. Wenn hingegen in anderen Landesregionen ein Überleben möglich ist, gilt das Prinzip der innerstaatlichen Fluchtalternative. Für industrialisierte Staaten wie Österreich ist Schutz für Klimaflüchtlinge eine moralische Notwendigkeit. Immerhin tragen diese Staaten die historische Verantwortung für den zunehmenden CO2-Ausstoß und damit für die Klimaerwärmung.

STANDARD: Eine grundlegende Änderung ist der erweiterte Asylbegriff in der Mobilitätskonvention. Er soll gleichermaßen für Menschen mit klassischen Asylgründen und für die sogenannte Zwangsmigration gelten. Etwa für Gewaltflüchtlinge, die in der EU derzeit subsidiären Schutz erhalten. Warum braucht es diese Neuerung?

Doyle: Wenige, denn die rechtlichen und geschäftlichen Standards für Touristen sind in Österreich sowohl national als auch auf EU-Ebene festgeschrieben. In vielen anderen Staaten jedoch ist das nicht der Fall. Auch einfache Regeln, etwa dass sich ein Tourist lokalen Sitten und Gebräuchen gegenüber respektvoll verhalten muss und dass Sextourismus untersagt ist, sollen weltweit verbindlich werden.

Doyle: Illegaler Grenzübertritt ist verboten. Asylsuchende müssen ihre Schutzgründe an der Grenze glaubhaft machen. Wer ohne Berechtigung einreist, muss vom Herkunftsstaat zurückgenommen werden. All das wären unter der Konvention weltweit geltende, garantierte Rechte und Pflichten.

Doyle: Weil das, was Sie Nationalismus nennen, auch ausdrückt, dass Staaten Gemeinschaften sind, mit einem starken Gefühl des Gemeinsamen. Es ist wie in einem Klub, den man nur betreten darf, wenn man eingeladen ist. Ein solches Gemeinwesen setzt eine Außengrenze voraus.

Michael Doyle weiß, dass er am Anfang eines langen Weges steht. Der Plan, den der US-amerikanische Politikwissenschafter vergangene Woche auf Einladung der Akademie der Wissenschaften und der Universität Wien ebendort vorstellte, steht in krassem Gegensatz zu den derzeit weltweiten Entwicklungen im Umgang mit Migration. Den vieldiskutierten UN-Migrationspakt lässt er blass aussehen.

Michael Doyle (70) ist Professor für internationales Recht und internationale Beziehungen an der Columbia University in New York City. Er hat sich intensiv mit Imperialismustheorien beschäftigt und prägte den politikwissenschaftlichen Begriff der Augusteischen Schwelle, der den Übergang von einem instabilen, gefährdeten Herrschaftsraum zu einem dauerhaft gesicherten Zustand eines Imperiums bezeichnet. In der Vergangenheit war Doyle für mehrere Projekte der Vereinten Nationen tätig.

Wissen: Menschenrechtliche Regeln für Reisen jeglicher Art

In gebundener Form umfasst die Model International Mobility Convention (MIMC) 110 Seiten. Ausgestaltet ist sie in 213 Artikeln, wie eine zur Abstimmung vor den Vereinten Nationen bereite Konvention. Genau das – der Beitritt von Staaten -ist auch das Ziel der Verfasserinnen und Verfasser, bei denen es sich um international prominente Rechts- und Migrationsexperten sowie Soziologen handelt.

Eine deutsche Version der Convention liegt noch nicht vor. In Absprache mit dem Soziologen, Politologen und Migrationsforscher Rainer Bauböck, der in Wien eine Podiumsdiskussion mit Doyle organisiert hat, lautet ihr Titel in diesem Interview Internationale Mobilitätskonvention.

Die Konvention ist in acht Kapiteln unterteilt, jedes davon sieht verbindliche Regelungen auf menschenrechtlicher Basis für einen Mobilitätsbereich vor: für Besucher, Touristen, Studierende, Arbeitsmigranten und Investoren, Flüchtlinge und Betroffene von Zwangsmigration sowie für Opfer von Menschenhandel und Menschen aus Staaten in tiefen, etwa klimawandelbedingten Krisen. Ein Kapitel über Familienzusammenführung und eines über die Anwendung der Konvention ergänzen dies.

