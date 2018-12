TV-Tipps für Mittwoch, 12. Dezember

Landkrimi: Achterbahn mit Tobias Moretti, Aenne Burda, Menschen und Mächte über Simon Wiesenthal, Pro & Contra über die FPÖ an der Macht – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Diagnose Down-Syndrom Monika und Olaf Körs haben eine Tochter mit Down-Syndrom. Die Reportage zeigt ihren Alltag und welchen Druck die Möglichkeiten der Pränatalmedizin erzeugen können. Bis 20.15, Arte

20.15 FREIHANDELSZONE

Landkrimi: Achterbahn (Ö 2018, Wolfgang Murnberger) Major Vilser ist ein in Wien gut vernetzter Cop, der ein gewisses Naheverhältnis mit dem Rotlichtmilieu hat. Man kennt sich, man schätzt sich. So lange, bis die Frau Oberstleutnant Zach (Barbara Gassner) kommt, ab dann wird es wirklich zach. Tobias Moretti liefert als halbseidener Kieberer eine große Show. Bis 21.45, ORF 1

foto: orf

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Das Wesen der Wale DerMeeresbiologe und Unterwasserfilmer Rick Rosenthal taucht mit den Meeressäugetieren ab und versucht deren Kommunikation zu verstehen. Bis 21.15, Servus TV

20.15 SCHNITTIG

Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau (2) (D 2018, Francis Meletzky) Eine Frau will nach oben: Wie Aenne mit E ein Imperium gründet. Um den Verlag in Zukunft allein führen zu können, übernimmt sie den Schuldenberg ihres Mannes. Zweiter Teil einer deutschen Frauenerfolgsgeschichte nach einem etwas behäbigen Schnittmuster. Katharina Wackernagel verkörpert die Verlegergattin. An ihrer Seite: Fritz Karl. Bis 21.50, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Menschen und Mächte: Recht, nicht Rache. Der Zeitzeuge Simon Wiesenthal Am 31. Dezember 2018 würde er seinen 110. Geburtstag feiern: Simon Wiesenthal. Gestorben ist er 2005. Er war mehr als der vielzitierte Nazijäger. Er war ein "Wächter der Erinnerung". Dokumentation von Andreas Novak. Bis 23.20, ORF 2

22.45 DOKUMENTARFILM

Die guten Feinde (D 2016, Christian Weisenborn) Die dramatische Geschichte über Günther Weisenborn, die NS-Widerstandsgruppe mit dem Namen "Rote Kapelle" und deren Verleumdung in der Nachkriegszeit. Regisseur Christian Weisenborn sucht nach der wahren Identität seines Vaters und wirft einen Blick auf eine Gruppe junger Menschen, die das Leben liebten und sich in der dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte für das Gute entschieden. Bis 0.15, Arte

22.50 TALK

Pro und Contra: Ein Jahr FPÖ an der Macht: Besser als erwartet oder schlimmer als befürchtet? Thomas Mohrs Gäste: Florian Scheuba (Kabarettist), Andreas Khol (ehemaliger ÖVP-Klubobmann und Nationalratspräsident), Julia Herr (Vorsitzende der Sozialistischen Jugend und SPÖ-Kandidatin für die EU-Wahl), Andreas Mölzer (ehemals FPÖ-EU-Abgeordneter). Bis 23.45, Puls 4