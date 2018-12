Wie in den Neunzigern: Die Jeans bis zum Brustkorb hochziehen

Auf die "Mom Jeans" folgen jetzt die "Rib Cage Jeans". Sie werden bis knapp unter den Brustkorb gezogen

Vor einiger Zeit ging es an dieser Stelle um die "Mom Jeans", jene weit geschnittene Pluderhose, die von vielen als Beleidigung verstanden worden ist. Denn statt die weibliche Figur knapp in Szene zu setzen, wagt es dieses Modell, in der Hüfte einfach so Falten zu werfen. Statt den Bauchnabel freizulegen, sitzt der Hosenbund möglichst weit oben, irgendwo in Taillenhöhe.

Nun gibt es für alle, denen das alles noch nicht genug ist, eine Alternative. Die sogenannte "Rib Cage Jeans" will noch höher hinaus, sie reicht ganze dreißig Zentimeter vom Bund an aufwärts. Das Modell, das gerade vom Jeanshersteller Levi's herausgegeben wurde, soll möglichst selbstbewusst getragen werden: Schließlich schmeichele, so der Pressetext der Marke, der "moderne, extrahohe Bund" der Figur. Außerdem sei die Hose "inspiriert von der Levis 501 der 90er".

levi's Hailey Baldwin zieht neuerdings die Hosenbünde hoch.

Wie das aussieht, wenn jene Hose knapp unter dem Rippenbogen endet, hat Hailey Bieber mit ihrer hochgeschnürten Levi's vorgeführt. Diese Paarung mag insofern erstaunlich sein, als das US-Model (und neuerdings Ehefrau von Justin Bieber) noch nie eine Verächterin des bauchfreien Auftritts war. Allerdings führen die Bilder von Bieber auch die magische Wirkung des hochsitzenden Hosenbundes vor: Er verlängert die Beine um ein paar entscheidende Zentimeter.

Manchmal ist zugeknöpft eben doch sexyer – um zu dieser Feststellung zu gelangen, braucht man nur den Blick zurück in die 1990er-Jahre zu werfen. Damals zog man die ausgewaschenen Jeans möglichst weit hoch und hielt sie in der Hüfte mit einem schweren Ledergürtel fest.

foto: acne Cindy Crawford warb in diesem Herbst für Jeans des schwedischen Labels Acne.

Dass der Hosenschnitt der 1990er-Jahre wieder da ist, wurde spätestens seit der Zusammenarbeit der schwedischen Hipstermarke Acne mit Supermodel Cindy Crawford in diesem Herbst klar: Crawford trug Varianten von Jeansmodellen des Labels aus den Jahren 1996 und 1997. Eine clevere Wahl, die Amerikanerin gilt schließlich als das Jeansmodel schlechthin.

jciancio4 1992 zeigte sie ausgerechnet in einem Pepsi-Spot, wie Frau eine Jeans tragen kann.

Sie hatte 1992 in ihrem legendären Werbespot für Pepsi vorgeführt, wie eine Jeans so beiläufig wie sexy getragen werden kann. Von Haltung und Hose darf man sich ruhig was abschauen. So ein bisschen Crawford-Coolness hat noch niemandem geschadet. (Anne Feldkamp, 13.12.2018)