Missbrauch im Skisport: STANDARD ist im Rennen um "Sport Media Awards"

Fritz Neumanns Artikel "Sie haben sich die 15- bis 20-jährigen Mädchen aufgeteilt" ist unter den Top 20 in der Kategorie "Writing Best Colour Piece". Die Preise werden im Jänner vergeben

Lausanne – Der Weltverband der Sportjournalisten AIPS vergibt am 21. Jänner in Lausanne seine "Sport Media Awards". Es gab heuer insgesamt 1273 Einreichungen aus 119 Nationen in acht Kategorien.

Der STANDARD-Sportredakteur Fritz Neumann hat es in der Kategorie "Writing Best Colour Piece" unter die Top 20 geschafft, die schon, aber noch ohne Reihung festgelegt wurden – mit dem Artikel "Sie haben sich die 15- bis 20-jährigen Mädchen aufgeteilt" zum Thema Missbrauch im Skisport. Veröffentlicht wurde er am 7. Dezember 2017. Die besten drei Geschichten werden dann bei einer Gala im Jänner prämiert.

In der Kategorie "Video Dokumentation" gibt es ebenfalls einen österreichischen Top-20-Beitrag. Die ORF-Dokumentation von Martin Unger "20 Jahre Hermann Maier" ist auch noch im Rennen um die begehrten Auszeichnungen. (red, 11.12.2018)