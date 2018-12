Verletzte bei Streit mit Machete in Oberwart

Zwei Gruppen gerieten in einem Lokal aneinander, die Waffe war in einem Jogginganzug versteckt. Die Polizei musste eingreifen

Oberwart – In Oberwart hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag ausrücken müssen, um einen zwischen mehreren Lokalbesuchern eskalierten Streit zu schlichten. Einer der Beteiligten soll dabei zu einer Machete gegriffen haben, bestätigte die Polizei am Dienstag einen Bericht der "Kronen Zeitung". Nach dem Zwischenfall wurden vier Verletzte im Spital behandelt.

Laut Landespolizeidirektion waren gegen 0.50 Uhr zwei Gruppen zunächst in dem Lokal aneinandergeraten. Die Streitigkeiten verlagerten sich ins Freie, wo einer der Männer eine offenbar unter dem Jogginganzug verborgene Machete zückte. "Security-Mitarbeiter haben ihm dann die Machete weggenommen", schilderte eine Polizeisprecherin.

Mehr als 30 Personen beteiligt



Als die Polizei eintraf, hätten sich zwei Personen auf dem Boden befunden. Rund 30 Personen seien auf dem Gehsteig oder der Straße gestanden. Drei an der Rauferei Beteiligte und ein Security-Mitarbeiter wurden im Spital wegen Schnitten und Schmerzen am Oberkörper versorgt. (APA, 11.12.2018)