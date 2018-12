"Masters of Dance": ProSieben sucht Tanztalente

Profis entscheiden, welches Talent sie in ihrem Team haben wollen

Unterföhring – Für ihre Tanzshow "Got to Dance" bekamen ProSieben und Sat.1 vor fünf Jahren viel Lob, am Ende lagen die Quoten allerdings weit unter Senderschnitt – nach drei Staffeln war Schluss. Jetzt versucht sich die Sendergruppe an einer neuen Tanzshow. "Masters of Dance" läuft von diesem Donnerstag (20.15 Uhr) an auf ProSieben.

Das farbenfrohe und moderne Studio in Köln erinnert dabei an das altbewährte Musikformat "The Voice of Germany" – selbst die Stühle der Juroren ähneln sich. Hier heißen sie allerdings Masters (bei "The Voice": Coaches). Und die versuchen, die Tanztalente in ihre Company (sprich: ihr Team) zu locken.

Von Hip-Hop bis Ballett

Mit dabei sind die quirlige Choreografin Nikeata Thompson (38), Youtuber und Breakdancer Julien Bam (29), der Chef der Tanzgruppe Flying Steps, Vartan Bassil (42), sowie Tanzsporttrainer Dirk Heidemann (57). Dabei hält es vor allem Thompson bei den Darbietungen kaum auf ihrem Sitz.

Die Talente müssen in der ersten Runde nacheinander auf einer blauen beziehungsweise roten Bühne ihre Show abliefern. Diese reichen von Hip-Hop über Ausdruckstanz bis hin zum Ballett. Danach entscheiden die vier Profis, ob und wenn ja, wen sie in ihr Team holen wollen. Zeigen mehrere Master Interesse, kann der Teilnehmer entscheiden, wohin er geht. So ähnlich funktioniert auch die erste "Voice"-Runde.

Und es gibt noch eine Parallele zwischen den Showformaten aus Unterföhring: Mit Moderator und Tanzmuffel Thore Schölermann ("Eigentlich sind alle meine Momente, die mit tanzen zu tun haben, irgendwie peinlich.") holt ProSieben seine Allzweckwaffe aufs Parkett.

50.000 Euro

An der Seite des 34-Jährigen steht Model und Tanzfan Rebecca Mir. Die 26-Jährige kam in der RTL-Show "Let's Dance" 2012 bis ins Finale und ist mit einem Profitänzer verheiratet. "Wenn ich beim Kochen bin, schnappt er mich manchmal und wirbelt mich rum", erklärt Mir der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt strahlt der Privatsender fünf Folgen aus, die bereits aufgezeichnet wurden. Im weiteren Verlauf müssen die Kandidaten mehrere Tanzstile zu bestimmten Themen aufführen, der Gewinner bekommt am Ende 50.000 Euro. (APA, dpa, 11.12. 2018)