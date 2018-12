Nach dem 17-jährigen Afghanen war europaweit gefahndet worden

Steyr/Wien – Nach der Tötung eines 16-jährigen Mädchens am Sonntag in Steyr ist der verdächtige 17-jährige Freund des Opfers am Dienstag in Wien festgenommen worden. Das teilte die oberösterreichische Polizei mit.

Nach dem Afghanen war europaweit gefahndet worden. (APA, 11.12.2018)