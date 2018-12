Mord an 16-Jähriger: Verdächtiger in Wien verhaftet

Nach dem 17-jährigen Afghanen war europaweit gefahndet worden

Steyr/Wien – Nach der Tötung eines 16-jährigen Mädchens in Steyr ist der 17-jährige Ex-Freund des Opfers am Dienstag in Wien festgenommen worden. Das teilte die oberösterreichische Polizei mit. Nach dem Afghanen war europaweit gefahndet worden. Er wird verdächtigt, seine Ex-Freundin in der Nacht von Sonntag auf Montag ermordet zu haben.

Der Tweet der Polizei zu dem Fall.

Der Verdächtige hat sich laut Polizeisprecher David Furtner auf einem Bahnhof in Wien-Floridsdorf selbst gestellt. Er sei festgenommen worden und habe keinen Widerstand geleistet. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahndungsdruck zu groß geworden sei. Der 17-Jährige soll in den kommenden Stunden nach Linz überstellt und dann einvernommen werden. (APA, 11.12.2018)