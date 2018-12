"Fortnite" statt Fußball: Mesut Özil spielt fünf Stunden pro Tag

Von Rückenschmerzen geplagter Arsenal-Star bestritt bereits mehr als 5.000 Matches

Um die Fußballkarriere von Mesut Özil stand es schon einmal besser: Aus dem deutschen Nationalteam ist er raus, und bei seinem Klub FC Arsenal steht er auf dem Abstellgleis. Verletzungen und Performance-Probleme könnten Berichten zufolge das baldige Aus bei dem Verein bedeuten. Zuletzt soll der Mittelfeldspieler aber noch ein Rekordangebot von einem asiatischen Klub abgelehnt haben. Unter all dem öffentlichen Druck scheint der Kickerstar Katharsis im Spielen von Fortnite: Battle Royale zu finden. Der Seite Fortnitetracker.com zufolge bestritt Özil (Spielername M10_88) bereits mehr als 5.000 Matches in dem Online-Shooter, was auf ein Tagespensum von rund fünf Stunden schließen lässt.

Ob auf diese fleißige Zockerei auch Özils spielhindernde Rückenschmerzen zurückzuführen sind, ist aktuell Gegenstand von Spekulationen. Laut eigenen Aussagen arbeitet Özil weiter hart an seinem Comeback.

Seine Zuseher auf Twitch freut die starke Onlinepräsenz jedenfalls: Der Fußballer hat sich damit neben dem sportlichen Erfolg auch schon ein kleines zweites Standbein als Streamer aufgebaut. Aus finanziellen Gründen dürfte er jedoch nicht so fleißig seine PS4 und seinen PC bemühen: Kolportierte 400.000 Euro pro Woche soll Özil bei Arsenal verdienen. Selbst wenn er aktuell mehr Fortnite als Fußball spielt. (red, 11.12.2018)