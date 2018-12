Palästinensischer Attentäter bei Hebron erschossen

Angreifer versuchte, Polizisten mit Auto anzufahren

Tel Aviv – Bei einer mutmaßlichen Attacke mit einem Auto im südlichen Westjordanland ist am Dienstag ein Palästinenser erschossen worden, wie ein Sprecher der israelischen Grenzpolizei bestätigte. Er habe versucht, während eines Einsatzes der Sicherheitskräfte im Dorf Idna auf der Flucht einen Polizisten anzufahren.

Das palästinensische Gesundheitsministerium bestätigte, ein Palästinenser sei in der Nähe von Hebron tödlich durch Schüsse verletzt worden. In den vergangenen Jahren ist es in Israel und den Palästinensergebieten immer wieder zu Anschlägen mit Fahrzeugen gekommen. (APA, 11.12.2018)