Fabian und Paul: Kinder erzählen Gleichaltrigen

Geschichten von Sechsjährigen, aufgeschrieben von ihrer Großmutter

Das hier besprochene Buch ist nicht perfekt. Manche der erzählten Geschichten reißen überraschend ab, andere werden in einer Art Stakkato erzählt. Das macht aber gar nichts. Was zählt, sind die Ideen, die hier nur so aus den Seiten heraussprudeln. Es sind nämlich die Geschichten zweier Kinder. Von ihnen ausgedacht, als sie sechs Jahre alt waren. Und die Großmutter hat flink mitgeschrieben, damit die Erzählungen nicht vergessen werden.

Das Buch Geschichten, erzählt von Fabian und Paul von Fabian Swoboda und Paul Swoboda richtet sich an Gleichaltrige (bis Neunjährige). Die Zwillinge erzählen die Geschichte von einem Drachen und einer Kirsche, vom kleinen Krokodil am Nil oder von einem "Fieberbären namens Biberbär". Die Texte sind logischerweise einfach strukturiert und kurz – also auch ideal für Erstleserinnen und Erstleser. Ein Satz darf hier natürlich nicht fehlen, gehört er doch fix zum Märchenrepertoire: "Und so lebten sie fröhlich miteinander, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute." Süß, oder? (Peter Mayr, 12.12.2018)