Gastrojobs: Wo liegen die Probleme?

Stress, lange Arbeitstage, schlechte Bezahlung – oder Gastrobetriebe, die die Situation ihrer Mitarbeiter verbessern wollen: Was haben Sie in der Gastronomie erlebt?

Es ist das alte Lied, der Gastrobranche fehlen Arbeitskräfte – vor allem an Köchen und Kellnern mangelt es. 9.000 Stellen konnten im Oktober in der Gastronomie und Hotellerie nicht besetzt werden. "Jeder möchte bedient werden, aber bedienen möchte keiner mehr", so Klaus Enengl, Direktor der Tourismusschulen in Bad Ischl.

Welche Probleme hat die Gastrobranche?

Welche Erfahrungen haben Sie bei der Arbeit in der Gastronomie gemacht? Was sind die Hauptprobleme der Branche? Oder haben Sie im Gegenteil sehr gute Erfahrungen gemacht? Vielleicht in einem Betrieb gearbeitet, der sich wirklich um die Belange der Mitarbeiter kümmert – vielleicht wirkungsvolle Maßnahmen gesetzt hat, um die Situation zu verbessern? (aan, 12.12.2018)