Kosmonauten untersuchen bei Außeneinsatz Loch an Raumkapsel

Sojus-Kapsel MS-09 soll in wenigen Tagen drei Raumfahrer zurück zur Erde bringen. Laut Roskosmos besteht keine Gefahr.

Moskau/Washington – Zwei Kosmonauten sollen am Dienstag bei einem Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS ein Loch an der angedockten russischen Sojus-Kapsel MS-09 untersuchen. Mit ihr sollen am 19. Dezember drei Raumfahrer, darunter der deutsche Astronaut Alexander Gerst, zur Erde zurückkehren. Bereits im September war die Raumfahrtbehörde Roskosmos zu dem Schluss gekommen, dass die Kapsel für den Rückflug voll tauglich sei.

Inspektion und Reparatur

Bei mit sechs Stunden veranschlagten Außeneinsatz sollen die Russen Oleg Kononenko und Sergej Prokopjew ab 17.00 Uhr (MEZ) das Leck inspizieren und Proben von der Außenwand nehmen, wie die Raumfahrtbehörden Roskosmos und Nasa mitteilten. Außerdem sollen sie das Loch mit einem Spezialgewebe von außen abdecken. Der Weltraumspaziergang wird via Nasa-TV live übertragen.

Ende August war ein rund zwei Millimeter kleines Loch in der Hülle des Raumfahrzeugs entstanden und hatte für einen vorübergehenden Druckverlust gesorgt. Die Raumfahrer konnten es zwar abdichten, die Ursache dafür ist aber noch immer unklar. Auf der ISS befinden sich derzeit sechs Raumfahrer. (red, APA, 11.12.2018)