Saturn und Mediamarkt bieten nun Xiaomi-Handys an

Die Geräte sind preislich aber etwas höher angesiedelt als bei der Online-Konkurrenz

Mit einem eigenen Store hat Xiaomi in der Shopping City Süd in Vösendorf seinen Start in Österreich eingeleitet, nun hat das Unternehmen genügend Bekanntheit erlangt, um auch sonst im Einzelhandel zu landen. So führen die Elektronikketten Saturn und Mediamarkt mittlerweile Xiaomi-Smartphones.

Online-Shops

Die Geräte wurden im Einzehandel schon seit mehreren Monaten verkauft, auch können sie nun im Online-Shop der beiden Händler erworben werden. Im Sortiment befinden sich aktuell das Pocophone F1, das Redmi S2, das Mi A2 (Lite), das Mi Mix 2s, das Mi 8, das Redmi 5 Plus und das Mi A1.

Etwas höhere Preise

Ob weitere Handys folgen, ist unklar. In Deutschland bieten die beiden Ketten auch die Xiaomi Mi Box S an, welche als Streamingbox mit Android 8.1 "Oreo" fungiert; zumindest im Online-Shop ist dies in Österreich noch nicht der Fall. Auch preislich sind die Geräte im Vergleich zu anderen Online-Händlern etwas hoch angesetzt: So kostet das Pocophone in den beiden Shops rund 370 Euro, laut Preisvergleich gibt es aktuell bereits zahlreiche Angebote um rund 330 Euro. (red, 11.12.2018)