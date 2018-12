Honor View 20: Eine Kamera mit 48 Megapixel und ein Loch im Display

Aktueller Trend geht weg vom klassischen Notch und hin zu runden Ausschnitten

War das Smartphone-Jahr 2018 vom "Notch" gekennzeichnet, folgt nun bereits der nächste Trend. Glaubt man Brancheninsidern so dürften kommendes Jahr zahlreiche Smartphones mit Loch im Display erscheinen. Eines davon wurde nun erstmals vom Hersteller vorgezeigt.

Durchgestochen

Beim Honor View 20 soll der Bildschirm fast die gesamte Vorderseite einnehmen, berichtet Engadget. Lediglich ein kleines Loch links oben wird ausgespart, um der Frontkamera Durchblick zu verschaffen. Zudem ist in den Fotos jedoch ein kleines Kinn an der Unterseite zu erkennen, ganz an den Rand schafft es hier also auch der chinesische Hersteller bisher noch nicht.

Doch auch sonst setzt das mit Huawei eng verbundene Unternehmen auf interessante Komponenten. So kommt hier für die Hauptkamera ein 48-Megapixel-Sensor zum Einsatz. Der Sony IMX586 bietet zwar vergleichsweise kleine Pixel (0,8um), diese sollen bei schwachen Lichtverhältnissen aber im Viererpack kombiniert werden können. Daraus ergeben sich dann 12-Megapixel-Bilder mit einer effektiven Pixelgröße von 1,6 um.

Power

Kombiniert wird das Ganze mit einem Kirin 980 Prozessor, der nicht zuletzt die nötige Power für die Bilderstellung bieten soll. Beherbergt dieser doch einen Dual-ISP (Image Signal Processor) und ein Dual-NPU (Neural Processing Unit). Das soll "48 Megapixel AI HDR"-Aufnahmen ermöglichen, wie es Honor nennt. Eine weitere Innovation nennt man "Link Turbo": Dieses – natürlich durch KI optimierte – Feature soll den parallelen Download über WLAN und LTE erlauben, um die Datenübertragung zu beschleunigen.

Abwarten

Details zu Preis und Verfügbarkeit soll es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Der offizielle Launch-Event in Peking ist für den 26. Dezember angesetzt, der globale Startschuss soll dann am 22. Jänner gegeben werden. (red, 11.12.2018)