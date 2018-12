Auch Juncker sieht keinen weiteren Verhandlungsspielraum beim Brexit-Deal

Der EU-Kommissionschef bezeichnet den Deal als "das Beste, was wir bieten können". May besucht am Dienstag Den Haag, Berlin und Brüssel

London/Brüssel – EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sieht keinen Verhandlungsspielraum bei dem mit London ausverhandelten Brexit-Abkommen. "Der Deal, den wir erreicht haben, ist das Beste, was wir bieten können. Das ist der einzige Deal. Es gibt keinen Raum für Neuverhandlungen", betonte Juncker Dienstagfrüh im Europaparlament in Straßburg.

Damit bestätigte er die Linie, die bereits am Montag von einer Kommissionssprecherin sowie hochrangigen EU-Vertretern kommuniziert wurde. Juncker zufolge könnte lediglich "der Raum intelligent genutzt werden, um weitere Klarheit zu schaffen".

Die britische Premierministerin Theresa May hatte am Montag überraschend die für Dienstag geplante Abstimmung über den Deal im Unterhaus verschoben. Sie wolle weitere "Zusicherungen" der EU ausverhandeln, vor allem bei dem umstrittenen "Backstop". Diese Auffanglösung soll eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland vermeiden, falls nach einer 21-monatigen Übergangsfrist immer noch keine Lösung gefunden ist – in dem Fall würde Nordirland auf einigen Gebieten enger mit der EU verbunden bleiben als das restliche Großbritannien.

Dichtes Programm für May

May soll sich noch am Dienstag um 19.15 Uhr mit Juncker in Brüssel treffen. Zuvor kommt sie auf ihrer "Europa-Tour" nach Den Haag und Berlin. Bereits am Morgen standen Gespräche mit dem niederländischen Premier Mark Rutte auf dem Programm. Um 13 Uhr trifft sie die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin, um 17 Uhr EU-Ratspräsident Donald Tusk in Brüssel. Am Donnerstag wird der Brexit-Deal auch Thema beim EU-Gipfel sein.

May hatte die für Dienstagabend geplante Abstimmung über das Brexit-Abkommen kurzfristig abgesagt, ohne einen neuen Termin zu nennen. Sie will zuerst nachverhandeln, was die EU jedoch ablehnt. Mehr als Formulierungsänderungen oder eine Zusatzerklärung kann sich May kaum erhoffen. (red, APA, 11.12.2018)