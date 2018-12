Macron kündigt nach "Gelbwesten"-Demos Zugeständnisse an

Mindestlohn soll laut Frankreichs Staatschef angehoben werden, keine Steuern und Sozialabgaben auf Überstunden

Paris – Der französische Präsident Emmanuel Macron reagiert mit einer Reihe sozialer Maßnahmen auf die Proteste der "Gelbwesten". Ab kommenden Januar solle der Mindestlohn um 100 Euro pro Monat angehoben werden, kündigte das Staatsoberhaupt am Montag in Paris an. Auf die Wiedereinführung der Gesundheitssteuer solle verzichtet, der Steuerbetrug solle bekämpft werden. Macron räumte ein, in den vergangenen 18 Monaten sei es nicht gelungen, eine Antwort auf die Malaise der vergangenen 40 Jahre zu finden. Die Wut im Land sei eine große Wut und gerechtfertigt.

Die Unruhen waren vor vier Wochen ausgebrochen, als Hunderttausende aus Ärger über die geplante Erhöhung der Ökosteuer auf die Straße gingen. Die "Gelbwesten"-Bewegung gilt als größte politische Herausforderung für den 40-Jährigen in dessen 18-monatiger Amtszeit im Elysee-Palast. Die Proteste lasten zusehends auf der Wirtschaft. Der Präsident steht in der Kritik, weil er trotz der Proteste seiner gelbe Warnwesten tragenden Gegner seit über einer Woche die Öffentlichkeit gemieden hat. (Reuters, 10.12.2018)