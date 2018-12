TV-Tipps für Dienstag, 11. Dezember

Der unaufhaltsame Aufstieg von Amazon, Universum, Report, Die Macht der Konzerne, Kreuz und quer über den "Mann, der Frauen hilft – der Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege" – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Per Mausklick zum Welpen – Das mafiöse Onlinegeschäft mit der Ware Hund Schätzungsweise 500.000 Hundewelpen werden jährlich in Deutschland verkauft. Der Handel mit Welpen ist lukrativ, deshalb zieht er auch Kriminelle an. Besonders im Internet werben sie mit Fotos niedlicher Hunde babys. Was die Käufer nicht wissen: Fast alle dieser Tiere stammen aus "Vermehrstationen" in Osteuropa. Die Welpen sind häufig krank und verhaltensgestört. Bis 20.15, Arte

20.15 RECHERCHE

Der unaufhaltsame Aufstieg von Amazon Für Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt es nur einen Weg, ein Unternehmen richtig zu führen: Man muss besessen sein von Wachstum. Bezos hat sein Unternehmen zum weltweit größten Onlinehändler gemacht und sich selbst zum reichsten Mann der Welt. Ist der Siegeszug des digitalen Großkonzerns unaufhaltsam? Um 21.40 Uhr folgt ein Gespräch mit dem Journalisten Jean-Baptiste Malet, der einen Monat lang undercover für Amazon in Südfrankreich gearbeitet hat. Bis 21.55, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Turmfalken – Jäger der Großstadt Turmfalken sind sehr anpassungsfähige Bewohner von Augebieten ebenso wie von alpinen Regionen. Die Doku begleitet zwei Brutpaare: eines in einer gut geschützten Mauernische im Zentrum der Millionenstadt Wien, eines in einem verwaisten Blumenkistchen auf dem Fensterbrett desselben Innenstadthauses. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl: 1) Brexit – Tage der Entscheidung. Dazu ein Interview mit Wirtschafts ministerin Margarete Schramböck.

2) Österreichs Briten im Brexit. 3) Baustelle Pflege. 4) Dubiose Fördergelder. Bis 22.00, ORF 2

21.55 GELD_REGIERT DIE WELT

Die Macht der Konzerne Was passiert, wenn einem multinationalen Konzern ein Gesetz nicht passt, weil es seinen Profit schmälert? Er bringt den Staat unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor ein privates Gericht – ein internationales Schiedsgericht. Für den Steuerzahler stehen bei dem Machtkampf zwischen Staaten und multinationalen Konzernen Milliarden auf dem Spiel. Bis 23.25, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Im Studio nehmen Platz: Sänger Willi Resetarits

und die österreichische Schriftstellerin und Teresa Präauer, bildende Künstlerin. Bis 22.55, ORF 1

22.15 REPORTAGE

Die Pfandjäger: Warum Menschen Flaschen sammeln In den letzten Jahren hat sich das Flaschensammeln zu einem gesellschaftlichen Phänomen entwickelt: Warum wühlen Menschen für ein paar Cent in Mülleimern? Drei Pfandjäger erzählen. Bis 22.45, ZDF

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Nicht egal! – Junge Visionäre Elisabeth Krimbacher und Thomas Grusch zeigen in ihrem Film junge Leute, die vernetzt und grenzüberschreitend denken und mit innovativen Ideen die Gesellschaft gestalten wollen. Bis 23.20, ORF 2

22.50 ANTHONY HOPKINS

Das Schweigen der Lämmer (The Silence of the Lambs, USA 1991, Jonathan Demme) Selten war das Böse mit so viel Lust bei der Sache, selten zeitigte Lust so abgründige Folgen: Clarice Jodie Foster) holt sich auf der Suche nach dem Serienkiller Buffalo Bill Tipps bei Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Ein Meisterwerk, das immer wieder sehenswert ist. Bis 0.55, Nitro





22.55 WISSEN SCHAFFEN

Science Busters – Wer nichts weiß, muss alles glauben Warum landen Asteroiden immer in Kratern? Das fragen sich Martin Puntigam und sein Team. Bis 23.30, ORF 1

23.20 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Mann, der Frauen hilft – Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege Sexuelle Gewalt gegen Frauen wird immer häufiger als Kriegsmittel eingesetzt. Bei Gruppenvergewal tigungen erleiden die Frauen und Mädchen zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Der kongolesische Arzt Denis Mukwege hilft ihnen. Für sein Engagement bekam der 63-Jährige den Friedensnobelpreis. Bis 0.15, ORF 2