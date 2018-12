Asylsuchende während Krebstherapie abgeschoben

Ajset S. starb schließlich in ihrer Heimat Tschetschenien.

Graz – Sie wäre nicht weiter aufgefallen. Doch jemand hatte die Todesanzeige in der Samstagsausgabe der Grazer Kleinen Zeitung genauer gelesen – und sie ins Netz gestellt. Seitdem wurde die Parte tausende Male geteilt und kommentiert.

"Frau Ajset S. (1962-2018)", so steht es in der schwarz umrandeten Anzeige, "kam 2016 mit großer Hoffnung nach Österreich, wo wir sie auf ihrem schwierigen Weg mit ihrer Krankheit einige Zeit hindurch begleiten durften. Wir fühlten uns ihr sehr verbunden und hielten den Kontakt auch nach ihrer Abschiebung aufrecht. Wir sind erschüttert zu erfahren, dass sie nun ohne ausreichende Behandlung und Versorgung in ihrer Heimat an ihrer schweren Krankheit gestorben ist. In herzlicher Erinnerung schließen wir sie in unsere Gedanken und Gebete ein. Das Team und die Bewohnerinnen des FranzisCa-Frauenwohnhauses."

Diagnose Krebs

Die Grazer Betreuerinnengruppe der "FranzisCa Notschlafstelle und Wohngemeinschaft für Frauen mit Kindern" hatte Ajset S., nachdem sie aus Tschetschenien über Spanien nach Österreich geflohen war, ein Jahr lang umsorgt.

Ihr Mann wurde in Tschetschenien umgebracht, ein Großteil ihrer Familie – zwei Schwestern – lebten bereits in Österreich.

Ajset S., so wurde am Grazer Klinikum diagnostiziert, hatte Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium, sie erhielt in der Folge an der Universitätsklinik entsprechende Behandlungen und Therapien. Die nahen Verwandten begleiteten sie immer wieder zu den Spitalsterminen.

Nach dem zweiten negativen Asylbescheid vom November 2017 wurde Ajset. S. wenige Tage danach von der Polizei – während die Krebsbehandlung noch lief – aus dem Frauenwohnhaus FranzisCa abgeholt und in das Polizeianhaltezentrum Roßauer Lände Wien gebracht – und anschließend abgeschoben. Ein Dublinfall eben, hieß es offiziell, weil sie über Spanien eingereist war.

Der steirische Caritas-Direktor Herbert Beiglböck appellierte noch an die Regierung, man möge doch aufgrund ihrer ernsten Erkrankung Milde walten zu lassen.

"Ich schäme mich"

"Auch wenn ich die rechtliche Position verstehe, schäme ich mich für mein Heimatland, dass wir für diese schwer kranke Frau keine menschliche Lösung finden wollten", schrieb Herbert Beiglböck damals in einer Aussendung resignierend.

Das Betreuungsteam der Caritas blieb all die Monate in loser Verbindung mit der Frau aus Tschetschenien. "Dieser Tage bekamen wir jetzt die Nachricht, dass sie an ihrer schweren Krankheit gestorben ist. Sie hatte keine ausreichend Behandlung mehr", sagt Caritassprecherin Irmgard Rieger.

Diese Parte zu veröffentlichen sei, "ein Weg gewesen, uns von ihr zu verabschieden". (Walter Müller, 11.12.2018)