Johann Sebastian Bach: Auch er ein Diabetiker

Mit dem ungewöhnlichen Format "Sounds & Science" machen Mediziner der Med-Uni Wien mit einem Konzert auf die Volkskrankheit Diabetes aufmerksam

Der menschliche Geist tendiert dazu, Dinge getrennt voneinander zu betrachten. Naturwissenschaften und Kunst zum Beispiel. Das eine sind Zahlen, das andere nicht. Den Beweis, dass Medizin und Musik eine gemeinsam Schnittmenge haben können, tritt eine Formation von der Medizinischen Universität Wien an. Es sind Ärzte, die sich für Musik interessieren und Musik machen. Und das hoch professionell. Ein Mal im Jahr wird ein Konzert veranstaltet.

In der Reihe "Sounds & Science" haben sich die Medziner dieses Jahr der Zuckerkrankheit gewidmet. "Diabetes – von Bach bis Puccini" ist das diesjährige Motto der Veranstaltung, das am 15. Dezember in den Wiener Sofiensälen stattfinden wird. Gespielt wird Musik von Komponisten, die an Diabetes litten, dazwischen gibt es Vorträge und Diskussionen, in denen es um die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Erkrankung geht.

Berühmte Diabetiker



"Wir sind immer auf der Suche nach den Querverbindungen", sagt Internist Manfred Hecking. Er ist Mitbegründer von Sound & Science, selbst Musiker und Rechercheur zu "pathobiografischen Details in Musikerbiografien", wie er sagt. In Johann Sebastian Bach habe man ein prominentes Beispiel für Diabetes Typ 2 gefunden. Im Rahmen der Veranstaltung wird ein altes Krankheitsbild unter die Lupe genommen und mit neuesten wissenschaftlichen Fakten kombiniert. Brisant etwa die Frage, inwieweit Diabetes auch genetisch bedingt ist. "Wer Hunger aushalten musste, hat in den Zeiten von Überfluss eher ein erhöhtes Risiko an Diabetes zu erkranken", sagt Hecking und meint dies auch über ein Menschenleben hinaus. Epigenetik ist der Fachbegriff dafür.

Während die Menschen mit Diabetes Typ-1 vor der Erfindung des künstlichen Insulins keine Überlebenschancen hatten, lebten sie mit Diabetes-Typ-2 mehr schlecht als recht. Bach zum Beispiel verlor das Augenlicht, der belgischen Komponisten und Violinist Eugene Ysaÿe verlor ein Bein. "Beide waren stark übergewichtig", sagt Manfed Hecking, ein Thema, das an diesem Konzertabend auch in Form eines Vortrages zum metabolischen Syndrom vertieft werden wird.

Ausblicke in die Zukunft

Heckings diabetischer Liebling ist allerdings der Lebemann Giacomo Puccini, dessen Zuckererkrankung eher zufällig nach einem Autounfall entdeckt wurde. Die Brücke ins Jetzt? Auch heute wissen viele Menschen nicht, dass ihre Blutzuckerwerte nicht in Ordnung sind, die Dunkelziffer für diese Erkrankung ist hoch.

Und genau das will "Sounds & Science" durch diese Veranstaltung ändern. Wer will, kommt nur wegen der erstklassigen Musik und bekommt dazwischen gutes diabetisches Wissen – häppchenweise serviert. Warum sollte ein brandaktuelles medizinisches Thema nicht auch Töne machen. (red, 11.12.2018)