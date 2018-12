Leben auf der Genussspur

Genießen ist zum Lifestyle geworden. Das weiß auch Katrin. Sie ist Foodbloggerin und reist mit ihrem Freund Gregor für gutes Essen um die Welt. Um auch in Zukunft ein freies Leben führen zu können, denken die beiden über eine flexible Vorsorge nach. Denn das Leben ändert sich oft von einem Tag auf den anderen…

Ein Klecks Selleriepüree, darauf fein geschnittene Scheiben vom Charolais-Rind, ein dunkler Cognac-Jus, der sich um das Kunstwerk in der Tellermitte zieht. "Es war einfach perfekt", bringt es Katrin auf den Punkt und lädt das Foto hoch, das sie letzte Woche bei einem Restaurantbesuch in Zürich geschossen hat. Katrin ist 28 und Foodbloggerin: "Während andere im Büro sitzen, mache ich es mir in den besten Restaurants bequem und tue das, was ich am besten kann: essen und genießen." Begleitet wird Katrin häufig von Gregor, ihrem Freund. Hauptberuflich arbeitet der 34-Jährige als Programmierer, aber in seiner Freizeit geht er mit auf Gourmetreise. "Wer wie wir die schönen Dinge des Lebens liebt, der will darauf nie verzichten müssen", sagt er.

Vorsorgen fürs Leben: für alle Wege und Ziele

Das Leben von Katrin und Gregor könnte nicht freier sein. Und gerade deshalb machen sich die beiden Gedanken über die Zukunft. "Es geht uns super, aber wird es uns immer so gut gehen – auch finanziell? Was ist, wenn einem von uns was passiert? Sind wir dann abgesichert? Das Leben ändert sich oft von einem Tag auf den anderen", so Katrin. "Außerdem hat sich im letzten Jahr herauskristallisiert, dass wir ein Vermögen aufbauen möchten, das wir in Zukunft flexibel verwenden können", fügt Gregor hinzu.

Leicht und unbeschwert ins neue Jahr

"Jedes Leben gestaltet sich anders. Deshalb ist eine flexible Vorsorge so wichtig", weiß der Bank-Austria-Kundenbetreuer, den Katrin und Gregor einige Tage später zum Beratungstermin treffen. "Dazu gehört, dass Sie sich nicht auf eine Veranlagungsform festlegen müssen, sondern jederzeit neu entscheiden können, wie Sie das Vorsorgeziel erreichen – ob mit mehr Sicherheit oder mit mehr Ertragschancen." Einzahlen, wie man will, flexibel auszahlen lassen, wenn man‘s braucht. Und mit einem Sicherheitsnetz für die schwierigen Zeiten des Lebens. "Die Entscheidung für die ERGO fürs Leben Vorsorge ist uns leicht gefallen", erzählt Katrin. "Wir haben unsere Vorsätze für 2019 gelebt. Das ist ein gutes Gefühl."