Mobilfunk: Gute Angebote im Weihnachtsgeschäft

"3" unterbietet mit Angebot für Bestandskunden die Konkurrenz

Wenn man sich darum kümmert, kann man derzeit einen guten Mobilfunk-Tarif ergattern. Ein Blick auf Vergleichsplattformen wie Tarife.at oder dem Handytarif-Simulator der AK kann sich rechnen. Sämtliche Mobilfunker haben derzeit vergleichsweise gute Angebote in das Weihnachtsgeschäft geworfen. So gibt es bei A1 etwa 20 Prozent auf die Grundgebühr, bei T-Mobile bekommen Neukunden zusätzlich 10 GB Daten und auch Diskonter haben ihre Tarife nachgebessert.

"3" dreht an der Preisschraube

Wie das LTE-Forum vermeldet, will der Handynetzbetreiber "3" Kunden halten und dreht dafür kräftig an der Preisschraube. Bestandskunden bekommen, falls sie ihren Vertrag verlängern, 50 Prozent Rabatt auf die aktuellen Christmas SIM Tarife inklusive einem kostenlosen 10 GB Daten-Zusatzpaket. Statt 13,33 Euro (Christmas SIM L) und 14,00 Euro (Internet 10 GB), in Summe 27,33 Euro reduziert sich die Grundgebühr auf 6,67 Euro monatlich (zuzüglich 22 Euro Servicepauschale pro Jahr) für unlimitierte Telefonie und SMS sowie insgesamt 30 GB Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s (davon 20 GB für EU-Datenroaming). Ohne neue Bindung. Laut LTE-Forum dürfte die Voraussetzung für dieses Angebot eine vorliegende Kündigung des Kunden außerhalb der Mindestvertragsdauer sein. (red, 10.12. 2018)