"The Last Campfire" angekündigt: Das neue Spiel der "No Man's Sky"-Entwickler

Das bildschöne Abenteuer wird ein wesentlich kleineres Unterfangen als das Weltraumepos

Hello Games hat sein erstes neues Spiel seit dem Weltraumepos No Man's Sky vorgestellt. Das Abenteuerspiel The Last Campfire lässt Spieler in Gestalt eines knuddeligen, verloren gegangenes Mänchens eine mysteriöse Welt erkunden und einen Weg nachhause finden.

Viel wurde noch nicht verraten, ein erster Trailer vermittelt aber bereits gut die Atmosphäre des Spiels.

hellogamestube Trailer zu The Last Campfire.

Kurzspiel

Laut Hello Games handelt es sich bei The Last Campfire in äquivalent zu einem Kurzfilm um ein Kurzspiel und wird vor allem von zwei Entwicklern des Studios, Steven Burgess und Chris Symonds, umgesetzt. Symonds war unter anderem leitender Designer für das Wii-Adventure LostWinds.

Wann das spiel erscheinen soll, wurde noch nicht verraten. Den vorangegangenen Projekten nach kann man wohl von einer Veröffentlichung auf PC und Konsole ausgehen. (red, 12.12.2018)