Historischer Kalender – 12. Dezember

1848 – Ausbruch der Revolution in Ungarn: Die Magyaren verweigern die Anerkennung von Franz Joseph I. als König von Ungarn.

1913 – Leonardo da Vincis Mona Lisa, die im August 1911 aus dem Pariser Louvre gestohlen worden war, wird in Italien von der Polizei sichergestellt.

1948 – Großbritannien führt die Militärdienstpflicht für Männer im Alter von 19 bis 26 Jahren ein.

1953 – Der amerikanische Testpilot Charles "Chuck" Yeager fliegt als erster Mensch mit zweifacher Schallgeschwindigkeit.

1963 – Kenia wird Republik, Jomo Kenyatta erster Staatspräsident, das Land verbleibt aber im Commonwealth.

1978 – Bei den Azoren sinkt der deutsche Frachter "München" mit 28 Menschen an Bord.

1988 – Bei einem Eisenbahnunglück im Süden Londons kommen 33 Menschen ums Leben, 113 werden verletzt.

2008 – Die Schweiz ist seit Mitternacht Mitglied des Schengen-Raumes mit der Europäischen Union, in dem die systematischen Personenkontrollen an den Grenzen abgeschafft sind. Weiterhin sind aber Kontrollen im Verdachtsfall möglich, und auch künftig gibt es Warenkontrollen an den Grenzen zu Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. Im Flugverkehr gibt es bis März 2009 eine Übergangsphase.

2008 – Bei der Kurzbahn-Schwimm-Europameisterschaft in Rijeka (12.-14.12.) holen die Geschwister Mirna und Dinko Jukic in ihrer ehemaligen Heimat Kroatien vier Medaillen für Österreich.

2013 – Nordkorea bestätigt offiziell die Hinrichtung des Onkels von Machthaber Kim Jong-un wegen Hochverrats. Jang Song-thaek war kurz zuvor in Ungnade gefallen und hätte sämtliche Posten und Ämter verloren, darunter den Vorsitz der mächtigen Nationalen Verteidigungskommission. Experten sehen in der Exekution des als "graue Eminenz" bekannten Jangs ein Zeichen für schwelende Machtkämpfe innerhalb des Regimes.

2013 – Die Regierungsspitze gibt die Einigung auf eine Neuauflage der rot-schwarzen Koalition bekannt.

Geburtstage:

Eduard Ritter von Uhl, öst. Jurist und Politiker; 1882-1889 Bgm. von Wien (1813-1892)

Edvard Munch, norw. Maler (1863-1944)

Edward G. Robinson, US-Schausp. (1893-1973)

Connie Francis (eigtl. Concetta Rosa Maria Franconero), US-Sängerin (1938- )

Grover Washington Jr., US-Musiker (1943-1999)

Todestage:

Francoise d'Issembourg d'Happoncourt de Graffigny, franz. Schriftstellerin (1695-1758)

Wilhelm I., König der Niederlande (1772-1843)

Menelik II. (Menikek II.), König von Shewa 1865-1889, Kaiser von Äthiopien 1889-1913,

Gründer der Hauptstadt Addis Abeba (1844-1913)

Theodor Heuss, erster Präs. der BRD (FDP) (1884-1963)

Ozu Yasujiro, japan. Regisseur und Drehbuchautor (1903-1963)

Lord Grade, brit. Film-und TV-Produzent (1906-1998)

Fritz Bock, öst. Politiker (ÖVP) (1911-1993)

Jozsef Antall, ungar. Historiker und Politiker; 1990-1993 Ministerpräsident (1932-1993)

Tassos Papadopoulos, Präsident von Zypern (1934-2008)

(APA, 12.12.2018)