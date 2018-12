Historischer Kalender – 11. Dezember

1718 – König Karl XII. von Schweden fällt im Krieg gegen Norwegen bei der Belagerung von Fredrikshald.

1948 – Beginn einer zweitägigen Tagung in Heppenheim, auf der sich die liberaldemokratischen Parteien der drei Westzonen zur Freien Demokratischen Partei (FDP) zusammenschließen, Theodor Heuss wird zum Vorsitzenden gewählt.

1958 – Obervolta (heute Burkina Faso) wird autonome Republik innerhalb der französischen Communaute.

1968 – Der Nationalrat beschließt die Verlängerung der Marktordnungsgesetze und die Einsetzung eines Parlamentsausschusses zur Untersuchung der Spionageaffäre Alois Euler.

1968 – Nach der Wahl von Ludwig von Moos zum Schweizer Bundespräsidenten kommt es im Berner Bundeshaus zu Tumulten.

1973 – BRD-Bundeskanzler Willy Brandt und Außenminister Walter Scheel unterzeichnen in Prag den deutsch-tschechoslowakischen Vertrag über die Normalisierung der Beziehungen (Prager Vertrag).

1978 – Gangster erbeuten bei einem Überfall auf das Lufthansa-Frachtzentrum des New Yorker Kennedy-Flughafens fünf Millionen Dollar und Schmuck im Wert von 850.000 Dollar.

1983 – Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche predigt Papst Johannes Paul II. in einem evangelischen Gotteshaus, der lutherischen Christuskirche Roms.

1998 – Erster EU-Gipfel in Wien: Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten in der Wiener Hofburg zwei Tage lang über zentrale Themen für Europa wie Beschäftigungspolitik, Erweiterung und die Reform der Finanzen (Agenda 2000). Am Ende des EU-Gipfels einigen sich die Teilnehmer auf die "Wiener Strategie".

Geburtstage:

Apostolo Zeno, ital. Dichter (1668-1750)

Hector Berlioz, franz. Komponist (1803-1869)

Emil Rathenau, dt. Industrieller (AEG) (1838-1915)

Robert Koch, dt. Bakteriologe, Nobelpreis für Medizin 1905 (1843-1910)

Elliott Cook Carter jr., US-Komponist (1908-2012)

Alfred Proksch, österr. Grafiker, Illustrator, Maler und Leichtathlet (1908-2011)

Manoel Candido Pinto De Oliveira, portug. Filmregisseur und Drehbuchautor (1908-2015)

Jean Marais, franz. Schauspieler (1913-1998)

Eduard Wallnöfer, Tiroler ÖVP-Landeshauptm. (1913-1989)

Alexander Solschenizyn, russ. Schriftsteller, Nobelpreis 1970 (1918-2008)

John Kerry, US-Politiker und Präsidentschaftskandidat 2004, US-Außenminister (1943- )

Nikki Sixx (eig. Frank Carlton Serafino Feranna),

US-Rockmusiker (Mötley Crüe) (1958- )

Todestage:

Bettie Page, US-Pin Up-Modell (1923-2008)

