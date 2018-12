Fachwissen für Immobilien- und Bauspezialisten

Fachleute im Immobilien- und Baubereich müssen viele Gesetze und Normen beachten, um eine weiße Weste zu behalten. Das nötige Fachwissen liefert das ÖPWZ.

Die ÖNORMEN B 1300 und B 1301, das Schadenersatzrecht, die Straßenverkehrsordnung und der § 1319 ABGB kommen ins Spiel, wenn es um die zahlreichen Prüf-, Kontroll- und Überwachungspflichten von Eigentümern von Wohn- und Nicht-Wohngebäuden oder Ihrer Vertreter wie Hausverwaltungen oder Facility Manager geht. Denn sie tragen die Verantwortung für die Sicherheit und "Gesundheit" ihrer Objekte.

Lehrgang Zertifizierter Gutachter für Gebäudesicherheit

"Gemeinsam mit Baumeister Karl Poschalko haben wir einen Lehrgang entwickelt, der all das Wissen vermittelt, das Verantwortliche brauchen, damit von ihrem Eigentum keine Gefahr für die Sicherheit von Personen ausgeht", so ÖPWZ-Bildungsmanagerin Heike Penka.

Die Lehrgangsinhalte:

Prüfung von Objekten im Rahmen von Sicherheitskontrollen

Kontrollpflichten auf Basis relevanter Normen und Gesetze

Informationen zum letzten Stand der Technik

Beurteilung von Gefahrenquellen und Haftungssituationen

Umgang mit Objektsicherheitsprüfung und Prüfroutinen

Praktisches Abschätzen von Gebäudenachrüstungen

Erstellung von Feststellungsbefunden/Gutachten

Die dreitägige Ausbildung startet am 21. Jänner 2019 in Wien und ist durch quality austria zertifiziert: https://www.opwz.com/bauwirtschaft-immobilien/kurse-seminare/lehrgang-zertifizierte-r-gutachterin-fuer-gebaeudesicherheit.html

Lehrgang zur Berechnung und Erstellung von Energieausweisen

Hier ist es einerseits der Artikel 17 EPBD Energy Performance of Building Directives, der sicherstellt, dass die Erstellung des Ausweises über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sowie die Inspektion von Heizungs- und Klimaanlagen in unabhängiger Weise durch qualifizierte und/oder zugelassene Fachleute erfolgt.

"Die Novelle des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes hat die Situation nochmals verschärft. Werden in Inseraten der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor nicht angegeben, droht bekanntlich eine Verwaltungsstrafe bis zu 1.450 Euro ", betont Heike Penka.

Andererseits regelt das Bundes-Energieeffizienzgesetz das Energiemanagement von Unternehmen und erfordert die Durchführung von "Energieaudits" durch besonders ausgebildete Fachleute.

Die Lehrgangsinhalte:

Bauphysikalische und gebäudetechnische Grundlagen

Technische Grundlagen die Auswirkungen verschiedener Maßnahmen auf die Energiekennzahlen

Umsetzung der einschlägigen Gesetze und ÖNORMEN

Notwendiges Wissen zur Einreichung und Beratung

Die viertägige Ausbildung startet am 24. Jänner 2019 in Wien, bietet die optionale Prüfungsvorbereitung und Zertifizierungsprüfung an und ist durch quality austria zertifiziert: https://www.opwz.com/bauwirtschaft-immobilien/kurse-seminare/der-energieausweis-profi.html

Baurecht, Mietrecht, Immobilienmarketing

Der inhaltliche Bogen von ÖPWZ-Seminaren im Bereich Bau- und Immobilienmanagement ist breit gefächert. Hier gibt es einen Überblick: https://www.opwz.com/kurse-lehrgaenge/seminare-kurse/bauwirtschaft-immobilien-hausverwaltung.html

