"Mortal Kombat 11" angekündigt: Gewaltorgie in neuer Grafikpracht

Hersteller NetherRealm verspricht neue Technik, Story-Modus und Charakter-Individualisierung

Die diesjährigen Game Awards brachten so manchen spektakulären Videospiel-Trailer hervor. Der brutalste war zweifellos das Ankündigungsvideo zu Mortal Kombat 11. Der nächste Teil der populären Beat'em'up-Serie wird am 23. April für PC, PS4 und Xbox One erscheinen und bringt unter anderem ein neues technisches Gerüst mit sich.

Köpfe einschlagen

Der erste Trailer zeigte, wie sich die Protagonisten Scorpion und Raiden immer wieder aufs Neue auf brutale Weise ins Jenseits schicken. Laut Hersteller NetherRealm lässt "die neue Grafik-Engine, die jeden Kopf zertrümmernden Moment zeigt, einen so nahe ins Kampfgeschehen rücken, das man es fühlt". Die ersten Szene sind jedenfalls definitiv zum Zähneknirschen.

mortal kombat Trailer zu Mortal Kombat 11.

Was gibt's noch?

Abseits der spektakulären Grauslichkeiten verspricht der Entwickler mannigfache Möglichkeiten, seine Charaktere zu individualisieren. Dazu kommen neue und alte Kämpfer und die Fortsetzung des viel cineastischen Story-Modus. Die Mortal Kombat-Saga geht auch 25 Jahre nach dem ersten Spiel weiter. (red, 10.12.2018)