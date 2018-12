Pro & Kontra: Paradies Homeoffice

Pro: Vereinbarkeit vereinfachen

von Karin Bauer

Homeoffice macht es möglich. Wenngleich nicht unbedingt leichter – aber immerhin. Die Rede ist von der sogenannten Vereinbarkeit: zwei Kinder, zwei berufstätige Eltern, die beide in ihren qualifizierten Jobs bleiben wollen und für die eine ewige Teilzeitfalle nicht infrage kommt. Von Alleinerziehenden ganz zu schweigen. Denn: Auch wenn die Sommerferien verkürzt werden sollten: Es stehen (halt anders verteilt) trotzdem drei Monate Ferien fünf Wochen Urlaub gegenüber.

Auch wenn manche Kollegen vielleicht noch meinen, man würde zu Hause ein bissl faulenzen, in Schlapferln und Morgenmantel gemütlich den PC umschleichen, gelegentlich das Diensthandy bedienen und richtig Energie tanken für die Abendsause – möglichst viel Wahlfreiheit für den Arbeitsort ist so oder so nahezu paradiesisch. Nicht nur für Eltern oder Pflegende. Was spricht denn genau dagegen, den Leuten eine "lange Leine" zu lassen. Sollen sie doch in Schlapferln zu Hause arbeiten, was ist daran so schlimm? An einem oder zwei von fünf Tagen?

Und wer kann behaupten, dass es schlecht wäre für Motivation und Leistungsfähigkeit, die Mittagspause spazierend zu verbringen oder – je nach Anforderung – zwischendurch mal die Waschmaschine einzuschalten? Allermeistens fühlen sich die Leute zu Hause wohl. Wohler als in Großraumbüros. Wohler als nach Stau und Anreisestress. Das schlägt auf die Arbeitsqualität durch. Ein Ticket für das "Paradies" sollte es geben. Das ist ein Vertrauensvorschuss. Ob es eingelöst wird oder nicht, darf ja individuell entschieden werden.