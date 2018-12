Bethesda veröffentlichte unabsichtlich Personendaten von "Fallout 76"-Spielern

Besucher des Kundendienstes konnten vorübergehend andere Support-Anfragen ausspähen

Bei der Veröffentlichung des Online-Rollenspiels Fallout 76 ist scheinbar wirklich alles schief gelaufen, was schief laufen kann. Neben gravierenden technischen Mängeln und zweifelhaften Goodies für tief in die Tasche greifende Fans, hat sich Ende der vergangenen Woche auch ein Zwischenfall im Kundendienst ereignet. Wie Hersteller Bethesda bestätigt, konnten am 5. Dezember Besucher der Kundendienstseite für kurze Zeit Einsicht in aktuelle Support-Anfragen und die Personendaten dahinter nehmen.

Persönliche Daten

Laut Bethesda war diese Sicherheitslücke sprichwörtlich für etwa 45 Minuten geöffnet und ließ Besucher 123 Tickets ausspähen. Immerhin sollen "nur" bei 65 davon persönliche Daten offen gelegt worden sein – darunter Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Die gute Nachricht: Informationen zu Passwörtern und vollständige Kreditkarteninformationen waren nicht zugänglich.

Betroffene Kunden werden bzw. wurden informiert und der Konzern entschuldigt sich bei all seinen Spielern für den Vorfall. (red, 10.12.2018)