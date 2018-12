UN-Migrationspakt in Marrakesch offiziell angenommen

Guterres: "Roadmap zur Vermeidung von Leid und Chaos"

Marrakesch – Die internationale Staatengemeinschaft hat am Montag in Marrakesch den UNO-Migrationspakt offiziell angenommen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres nannte das Vertragswerk in einer Rede vor Vertretern aus rund 150 Ländern am Montag eine "Roadmap zur Vermeidung von Leid und Chaos".

Der Pakt umfasst eine Reihe von Leitlinien und Maßnahmen, deren Umsetzung rechtlich nicht bindend ist; im Kern geht es um eine bessere Zusammenarbeit und die Setzung von Standards in der Migrationspolitik weltweit. Österreich und mehrere andere Länder lehnen den Pakt ab. (APA, 10.12.2018)