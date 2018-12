Diese Spieler hatten das vielleicht coolste Aha-Erlebnis aller Zeiten

Action-Spiel "Just Cause 4" enthält ein ganz besonderes Easter-egg für Fans

So stressig die Arbeit an modernen Videospielen auch sein mag, Entwickler finden immer wieder Wege, den Spaß daran anhand ausgefallener Easter Eggs auf den Punkt zu bringen. Man erinnere sich beispielsweise an die versteckten originalen Doom-Levels in der populären Neuauflage des Shooters von 2016. Oder daran, wie man als Nathan Drake in Uncharted 4 das erste Crash Bandicoot spielen musste. Oder an Big Foot in GTA 5 und den Megalodon in Battlefield 4. Entdeckt man im Spiel eines dieser Entwickler-Geschenke, ist das zweifellos ein besonderes Erlebnis – vor allem, wenn man davor nicht auf Youtube nachgesehen hat, wie man dazu kommt.

Take on me

Nun, das vielleicht coolste Easter Egg bisher haben dieser Tage Spieler des Action-Spektakels Just Cause 4 gefunden. Als sie zu einer Baustelle im Spiel kamen, hörten sie aus der Ferne die Melodien des 1980er-Hits Take on me der Kultband A-ha. Der Musik folgend, gerät man zu einer Treppe, die zu einer Ebene darunter führt und komplett als Bleistiftskizze dargestellt wird. Die Musik wird lauter und ein weiblicher Computerspielcharakter betritt die Szene. Von der normalen Spielwelt tritt auch sie in die Zeichentrickwelt und beginnt zu tanzen.

rhino Die Melodie eines Jahrzehnts.

Videomitschnitte der Szene, die ganz offensichtlich einen Teil von A-has ursprünglichem Musikvideo nachstellt, erreichten in kürzester Zeit mehrere hunderttausend Aufrufe auf Youtube und sozialen Medien. "Just Cause 4 verdient sich eine Auszeichnung für dieses Easter Egg", schreibt etwa Nitomatta auf Twitter. Tausende Kommentatoren darunter sehen das ähnlich. Was meinen Sie? (red, 10.12.2018)