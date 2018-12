16-Jährige in Steyr getötet, Verdächtiger flüchtig

Die Mutter fand ihre Tochter tot im Zimmer. Das Mädchen wurde offenbar mit einem Messer getötet

Steyr – Ein 17-jähriger afghanischer Staatsbürger wird verdächtigt, in der Nacht auf Montag in Steyr eine 16-Jährige getötet zu haben. Die Mutter hatte ihre Tochter gegen 23 Uhr tot in deren Zimmer gefunden. Das Fenster stand offen, der Freund war verschwunden. Die Fahndung läuft.

Die 16-Jährige wurde laut Staatsanwaltschaft Steyr offenbar mit einem Messer getötet. Das Opfer wies zwei Stiche im Rücken auf, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Andreas Pechatschek. Genaueres wisse man aber erst nach der Obduktion. Ein Ergebnis dürfte laut Pechatschek am Dienstag feststehen. (APA, 10.12.2018)