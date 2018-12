Hartinger-Klein verbietet "Hasch"-Brownies

CBD-haltige Lebensmittel und Kosmetika dürfen nicht mehr verkauft werden

Wien – Erst im September versuchte die Traditionskonditorei Aida mit einem neuen Produkt das angestaubte Image loszuwerden: Seit Herbst werden in der Konditorei CBD-Brownies verkauft. Der Wirkstoff Cannabidiol (CBD), der in Hanfpflanzen enthalten ist, hat keine psychoaktive Wirkung. Derzeit wird CBD in Form von Blüten, Öl und Pulver legal in Österreich verkauft. Man wolle schließlich auch mit der Zeit gehen, begründete Aida-Pressesprecher Stefan Ratzenberger im August den Verkauf der CBD-Süßspeisen.

Der Facebook-Post von Aida mit der Ankündigung der CBD-Brownies.

Für Gesundheits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) hat die Kette wohl nicht den Puls der Zeit getroffen: CBD-haltige Lebensmittel fallen in Österreich unter die Novel-Food-Verordnung und "dürfen daher nicht in Verkehr gebracht werden", teilte die Ministerin am Sonntag in einer Aussendung mit und erinnerte den Handel damit an einen Erlass, der bereits aus dem Oktober stammt. Das Gesundheitsministerium hält fest, dass der Handel mit CBD-Lebensmitteln wie auch -Kosmetika demnach "definitiv nicht erlaubt ist".

Die Liste Jetzt übte bereits scharfe Kritik an der Ministerin: "Statt Cannabis in der Medizin für 1,8 Millionen Schmerzpatienten zu liberalisieren, wird das frei erhältliche, weil nicht psychoaktive CBD verfolgt", sagte Jetzt-Bürgerrechtssprecher Peter Kolba. Der Erlass sei "ein Schlag ins Gesicht" von Schmerzpatienten. (red, 10.12.2018)