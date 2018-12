Cookies oder Zahlen: Für und Wider zum Datenschutz-Spruch

Wider

von Max Schrems

Von Wien über Berlin bis Brüssel reagierten viele Experten diese Woche mit Unglauben auf eine Entscheidung der Datenschutzbehörde (DSB). "Zahlen, bitte, oder Grundrechte aufgeben" ist nicht das, was die DSGVO mit einer "freiwilligen" Einwilligung meint. Dass sich gerade DER STANDARD hier hervortut, tut doppelt weh.

Was ist passiert? Mit Einführung der DSGVO sollten Nutzer eine freiwillige "Ja oder Nein"-Wahl zur Datenverarbeitung bekommen. Immerhin ist eine Einwilligung nichts anderes als die freiwillige Aufgabe des Grundrechts auf Datenschutz.

Die Industrie tut sich schwer damit, wie Cookie-Banner auf hunderten Webseiten beweisen, die oft nur Ja als Option kennen. DER STANDARD bietet statt Ja oder Nein eine durchaus kreative "Ja oder 6 Euro"-Option. Ein Nutzer reichte Beschwerde bei der DSB ein.

Datenschutz nur im Paket mit Werbefreiheit: Das ist weder technisch noch wirtschaftlich nötig. Werbung, Targeting und Personalisierung sind verschiedene Dinge – auch wenn die Lobby es gern als Paket verkauft. Werbung im Print ist etwa für alle gleich. Wäre Personalisierung unbedingt nötig, wäre werbefinanziertes TV längst tot. Auch DER STANDARD bietet ungetargete Onlinewerbung an.

Targeting hat wiederum viele datenschutzfreundliche Spielarten, etwa nach Geografie, Zeit oder Kontext. Beispiel: Autowerbung auf der Autoseite. Personalisierte Werbung – oft durch Datenweitergabe an hunderte externe Targeting-Unternehmen – ist nur eine Unterkategorie des Targeting, womit der Streuverlust verringert und der Gewinn gesteigert werden soll.

Genau diese Trennung schaffte die DSB nicht. Sie setzt Werbung und Datenweitergabe gleich und kommt zum Schluss, dass werbefinanzierte Modelle immer einer Datenweitergabe bedürfen würden.

Bei einer groben Milchmädchenrechnung muss DER STANDARD etwa 30 bis 90 Cent pro Onlinenutzer im Monat erlösen. Für die werbefreie Version verlangt man das Sechs- bis 20-Fache. Die Verweigerung der Einwilligung ist also extrem teuer und wohl sogar zivilrechtlich anfechtbar (laesio enormis).

Die DSB vergleicht jedoch das Print-Abo à 47 Euro und kommt daher zum absurden Schluss, dass der Nutzer von einer Einwilligung wirtschaftlich profitiert. Sie sieht "Freiwilligkeit", da man andere Medien nutzen könnte ("take it or leave it"). In der Praxis ist das illusorisch, da praktisch alle Onlinemedien Daten an die gleichen Unternehmen wie Google weitergeben, man Exklusivgeschichten lesen und in Zeiten von Twitter und Facebook zwischen Medien permanent springen will.

Politik, Behörden und Verbraucherschützer legen sich ungern mit Medien an. Es ist auch Konsens, dass Qualitätsmedien besser finanziert werden müssen. Medien könnten damit aber die Bresche für viele fragwürdigere Unternehmen schlagen. Setzt sich "Pay or Okay" durch, könnten alle "Daten verhökern oder bezahlen" einführen. Vom Handyvertrag bis zum Zugticket wäre "Wollen Sie ein bisserl Datenschutz dazu? Kostet 6 Euro pro Monat" möglich. Wer nicht im Lotto gewonnen hat, müsste dann ständig "freiwillig" seine Grundrechte bei der Türe abgeben.

Da es um eine Grundsatzfrage des Datenschutzes geht, plant unser Verein noyb.eu, diese Frage mit den vollen Fakten von der DSB abermals klären zu lassen. Bei allem Verständnis für die Finanzierung von Qualitätsmedien: Mit erzwungener Datenweitergabe sollte man sich nicht gesundstoßen.

Max Schrems ist Jurist und Datenschutzaktivist.