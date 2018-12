Unter Kriegsopfern: Der neue "Tatort" aus Ludwigshafen – Top oder Flop?

foto: orf/ard/alexander kluge

"Vom Himmel hoch" heißt der neue Fall, der Lena (Ulrike Folkerts) Rätsel aufgibt. Darum geht es: Dr. Steinfeld wird erschlagen in seiner Praxis gefunden. Der Psychiater war spezialisiert auf Kriegstraumata, unter seinen Patienten finden sich zivile Opfer von kriegerischen Auseinandersetzungen wie auch traumatisierte Militärangehörige der US Air Base. Vor allem der Fall von Mirhat Rojan fesselt Lenas Aufmerksamkeit: Der Kurde verlor bei einem amerikanischen Drohnenangriff im Irak seine beiden Kinder, lebt inzwischen bei seinem Bruder in Ludwigshafen und ist polizeibekannt, weil er mit öffentlichen Aktionen auf sein Schicksal aufmerksam machen wollte.