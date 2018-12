Im Advent ist Spitzzicken weltberühmt im Burgenland. Die kleine kroatische Gemeinde hat die üppigste Weihnachtsbeleuchtung weit und breit

Am Anfang war der aufblasbare Schneemann, den sich die kleine kroatische Gemeinde Spitzzicken (Hrvatski Cikljin) im südburgenländischen Bezirk Oberwart für den Dorfplatz leistete. Daneben stand ein beleuchteter Weihnachtsbaum. Das ist jetzt 21 Jahre her und war der Beginn des "Lichterglanzes", den die rund 220 Bewohner nun jedes Jahr im Advent veranstalten. Viele Spitzis haben sich im Lauf der Zeit mit Leuchtfiguren im eigenen Vorgarten angeschlossen. Mittlerweile kommen Busse von weit her, um eine der üppigsten Weihnachtsbeleuchtungen außerhalb der USA zu bewundern. Gegen freie Spenden kann man sich an der Punschhütte mitten im Lichtermeer aufwärmen, ausgeschenkt wird von Freitag bis Sonntag. In Corties Weihnachtsstube gibt's an Wochenenden kleine warme Speisen und selbstgebastelte Weihnachtsdeko. (simo, 11.12.1018)

foto: andrea zlatarits Der Weihnachtsmann ist schon da, das Christkind zeigt sich ja bekanntlich nicht.

foto: andrea zlatarits Hier bekommen nicht nur Kinder leuchtende Augen.

foto: andrea zlatarits Eine Krippe mit dem Stern von Betlehem darf nicht fehlen.

foto: andrea zlatarits Weihnachtsstimmung im Vorgarten.

foto: andrea zlatarits Shine a light, in Spitzzicken muss einem ein Licht aufgehen.

foto: andrea zlatarits Ein riesiger Adventkranz illuminiert den Kirchenvorplatz.

foto: andrea zlatarits Viele Bewohner machen beim "Lichterglanz" mit.