"Flaschenkinder": Neuer Wein- und Kulinarik-Podcast startet

Ex-STANDARD-Redakteur Alex Stranig und Verena Keller beginnen ein neues Projekt

Wien – Alex Stranig, bis Ende November Kulinarik-Redakteur beim STANDARD, und Verena Keller starten ihren neuen Podcast "Flaschenkinder". Neben ganz alltäglichen Fragestellungen zu Beziehungsleben, Freundschaft oder Job soll vor allem um die Themen Wein und Kulinarik gehen.

Alex Stranig ist Journalist und befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Genuss. Zuvor war er als Drehbuchautor und Radiomoderator tätig. Verena Keller arbeitet als Aufnahmeleiterin für unterschiedliche deutsche Fernsehsender. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem gemeinsamen Projekt für den deutschen TV-Sender RTL.

Bei der Aufzeichnung des wöchentlich erscheinenden Podcasts sitzt Stranig in Wien und Keller in Köln. Sie wollen in jeder Folge jeweils ein besonderes Getränk vorstellen. Nachdem Verena Keller ein riesiger Naturwein-Fan ist, sind es meistens Natural Wines, die sie live verkostet und bespricht. Bei Alex Stranig variiert die Auswahl zwischen Wein, Bier und Spirituosen, heißt es in der Ankündigung.

In der ersten Folge besprechen sie das richtige und falsche Essen beim ersten Date. Die Episoden sind auf Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify oder Deezer online. (red, 9.12.2018)