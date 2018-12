TV-Tipps für Montag, 10. Dezember

Der koschere Cop, ABBA – Der Film, Tatsächlich ... Liebe, Das große Geschäft mit dem Schnupfen, Schattengrund – Ein Harz-Thriller und Kulturmontag – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Der koschere Cop Nach Angriffen auf jüdische Einrichtungen und jüdisches Leben sehen sich viele vom Staat im Stich gelassen. Die Regierung, klagen sie, würde den antisemitischen Hintergrund der Taten oft nicht erkennen oder ernst nehmen. Der pensionierte jüdische Polizist Samy Ghozlan will das ändern. Bis 20.15, Arte

20.15 MUSIKFILM

ABBA – Der Film (ABBA: The Movie, S/AUS 1977, Lasse Hallström) Reporter Ashley versucht verzweifelt, ein Interview mit den Schwedenbomben von Abba während deren Australien-Tournee zu bekommen. Viel wichtiger sind natürlich die Auftritte des populären Quartetts. Amüsant und selbstironisch. Bis 21.50, MDR

20.15 EPISODENKOMÖDIE

Tatsächlich ... Liebe (Love Actually, GB/USA 2003, Richard Curtis) Manch einer nennt ihn den besten Weihnachtsfilm aller Zeiten und hat damit ohne Zweifel recht. Episodenhaft erzählt Richard Curtis Liebesgeschichten in den Wochen vor Weihnachten – kitschige und traurige, schnulzige und lustige. Vom verliebten Premierminister (Hugh Grant) über den frisch verwitweten Liam Neeson, der seinem Stiefsohn Sam (Thomas Sangster) zur großen Liebe verhilft. bis zum schüchternen Pornolichtdoublepaar. Schmacht! Bis 22.20, ORF 1

blogbusters

20.15 DOKUMENTATION

Das große Geschäft mit dem Schnupfen – Helfen Medikamente wirklich? Allein von den zehn meistverkauften Erkältungsmedikamenten gehen jedes Jahr über 50 Millionen Packungen über den Tresen. Ob diese Mittel überhaupt wirken, fragt Katarina Schickling. Um 21.05 Uhr folgt eine Doku, danach eine Diskussion über den Glaubenskrieg ums Impfen. Mit Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer diskutieren darüber Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien, der Kinderarzt und Impfkritiker Reinhard Mitter, die Impfgegnerin Claudia Millwisch sowie Alexander Herzog, Generalsekretär des Verbandes der pharmazeutischen Industrie Österreichs. Bis 23.15, ORF 3

20.15 THRILLER

Schattengrund – Ein Harz-Thriller (D 2018, Dror Zahavi) Ein Besen, ein Stein, eine Streichholzschachtel – das sind die rätselhaften Erbstücke ihrer Großtante, mit der die junge Nico konfrontiert wird. Dahinter steht ein Haus im Harz mit allem, was dazu gehört, und das ist eine ganze Menge. Nico (Josefine Preuß) ist verärgert: Ein Witz? Alles andere als das, wie sich herausstellt, sondern ein Albtraum, der stetig größer und stärker wird. Ein Krimi von wuchtigem Grauen nach Elisabeth Herrmann, wie er aus Deutschland ins Fernsehen gar nicht so oft kommt. Bis 21.45, ZDF

foto: zdf Am "Schattengrund" wird es für Josefine Preuß heftig. Der Pfarrer (Oliver Stritzel) ist auch keine Hilfe. 20.15 Uhr, ZDF.

21.50 IN MEMORIAM

1900 (Novecento, BRD/I/F 1976, Bernardo Bertolucci) Eine der aufregendsten Arbeiten des europäischen Kinos der 1970er-Jahre als Erinnerung an den vor kurzem verstorbenen Bernardo Bertolucci: Sinnlich, seltsam, pervers, episch und dennoch gleichzeitig in lyrischen Bildern erzählt Bertolucci die Geschichte zweier Männer aus unterschiedlichen Verhältnissen, die 1900 geboren werden und auf dem gleichen Landgut aufwachsen. Ihr Lebensweg ist geprägt von Freundschaft, Liebe und Hass, ihre Geschichte ist auch die des 20. Jahrhunderts, eine italienische Geschichte zwischen Faschismus, Diktatur, Tyrannei, Revolution und Kommunismus. Gérard Depardieu, Robert de Niro, Sterling Hayden, Burt Lancaster, Alida Valli und Donald Sutherland als faschistisches Ekel, an dessen Händen Blut klebt. Bis 0.30, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit Martin Traxl: 1) Die letzten Maya – eine Kultur mit Ablaufdatum. 2) Plädoyer für den Widerstand. 3) Von der Kunst der Restauration. 4) Start der achtteiligen Dokureihe Magie der Museen, zum Auftakt über das Kunsthistorische Museum Wien. Bis 0.00, ORF 2

23.00 HABT ACHT

Wehrlos (The General's Daughter, USA 1999, Simon West) Paul Brenner (John Travolta) soll den Mörder einer Generalstochter aufspüren. Dabei stößt er auf ein grausames Geheimnis, das den hochgeschätzten Vater General in ein ganz neues Licht rückt. Spannend, traurig, intensiv. Bis 0.55, SRF 2