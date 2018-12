China lädt US-Botschafter wegen Festnahme von Huawei-Finanzchefin vor

Peking hatte am Samstag bereits den kanadischen Botschafter ins Außenministerium zitiert

Chinas Außenministerium hat am Sonntag den US-Botschafter vorgeladen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Peking will seinen "starken Protest" wegen der Festnahme der Finanzchefin des Technologiekonzerns Huawei zum Ausdruck bringen. Die USA solle den Haftbefehl widerrufen.

Weitere Maßnahmen würden von der reaktion der USA abhängen, sagte Vize-Außenminister Le Yucheng dem US-Botschafter in Peking.

Am Samstag hatte Peking bereits den kanadischen Botschafter zu sich zitiert. Wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, protestierte Vize-Außenminister Le Yucheng bei dem Gespräch mit dem Diplomaten John McCallum gegen die "skrupellose und abscheuliche" Festnahme.

Die 46-jährige war am Samstag vergangener Woche auf Betreiben der USA bei einer Zwischenlandung in Vancouver festgenommen worden. Die US-Justiz wirft der Tochter des Firmengründers einen betrügerischen Verstoß gegen Iran-Sanktionen der USA vor. Das Justizministerium in Washington strebt ihre Auslieferung an. Bei einer Verurteilung drohen ihr nach Angaben der kanadischen Justiz mehr als 30 Jahre Haft. (red, 9.12.2019)