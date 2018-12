Fortnite-Tänze: Rapper reicht Copyright-Klage gegen Epic ein

Spielehersteller mache mit einem von ihm erfundenen Tanzschritt Geld – Zweifel an den Erfolgschance

Die Fortnite-Tänze haben längst weit über die Gaming-Welt hinausgehende Bekanntheit erlangt. Und doch sind sie auch nicht ganz frei von Kontroversen. So wirft nun ein US-amerikanischer Rapper Spielhersteller Epic Games Ideenklau vor – und reicht kurzerhand Klage ein.

Milly Rock

Konkret geht es um einen Tanzschritt namens "Milly Rock", den der Rapper "2 Milly" im Jahr 2014 erfunden hat. In Fortnite kann dieser als sogenanntes Emote freigeschaltet werden, allerdings erst nachdem die Spieler einen zehn Euro teuren Battle Pass gekauft haben. Damit bereichere sich das Unternehmen an seiner Erfindung, beklagt der Rapper.

synxx gaming

Es ist nicht das erste Mal, dass Epic für die Fortnite-Tänze unter Kritik kommt. So zeigte sich etwa Schauspieler Donald Faison wenig erfreut, dass seine Tanzbewegungen aus der TV-Serie Scrubs einfach ohne Nachfrage kopiert wurden. Zudem hatte man für das Emote "TIDY" den Song "Drop it like it's hot" von Snoop Dogg widerrechtlich übernommen.

Einschätzung

Rechtsexperten sehen allerdings nur geringe Chancen für die Klage des Rappers. Nach dem US-Recht sei es kaum möglich, einzelne Tanzschritte urheberrechtlich zu schützen, dies sei nur für vollständige Choreografien möglich. Bliebe noch die Namenswahl für den Emote, hier könnte Epic sich aber einfach mit einer Umbenennung behelfen. (red, 9.12.2018)