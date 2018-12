Capitals: Erfolgreiches Debüt für Starkbaum

4:1 der Wiener gegen Dornbirn

Wien – Österreichs Eishockey-Teamtorhüter Bernhard Starkbaum hat ein erfolgreiches Debüt für die Vienna Capitals gefeiert. Die Caps besiegten am Samstag in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Dornbirn mit 4:1 und führen die Tabelle nun mit vier Punkten Vorsprung auf den KAC an.

Starkbaum, der vom Schweizer Zweitligisten Kloten geholt worden war, bot eine starke Leistung und verbuchte sogar einen Assist. Der Wiener leitete das 2:0 durch Kelsey Tessier (31.) ein. Taylor Vause, am Freitag beim 5:0 gegen Zagreb vierfacher Torschütze, erzielte diesmal zwei Tore (27./SH, 43.), den Schlusspunkt setzte Ali Wukovits mit einem Schuss ins leere Tor (59.). (APA, 8.12.2018)

EBEL vom Samstag:

Vienna Capitals – Dornbirner EC 4:1 (0:0,2:1,2:0). Wien, 3.700. Tore: Vause (27./SH, 43.), Tessier (31.), Wukovits (59./EN) bzw. Neubauer (36.). Strafminuten: 14 plus 10 Disziplinar Rotter bzw. 12 plus 10 Disziplinar O'Donnell.