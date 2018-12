Lenker in Deutschland hatte fast vier Promille

Seinen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen – diesen hatte der Mann verloren

München – Mit fast vier Promille ist ein 60-Jähriger in Unterfranken am Steuer unterwegs gewesen. Der Mann fiel einer Streife auf, als er ohne Licht von einem Supermarkt-Parkplatz fuhr, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Bei der Atemalkoholkontrolle stellten sie 3,94 Promille fest. Den Führerschein konnten die Polizisten nicht einziehen, da der Mann diesen vor einiger Zeit als verloren gemeldet hatte. (APA, dpa, 8.12.2018)