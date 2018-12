Überragender Hirscher triumphiert beim RTL in Val d'Isere

Val d'Isere – Marcel Hirscher hat am Samstag mit dem Riesentorlauf in Val d'Isere das 60. Weltcuprennen seiner Karriere gewonnen. Der siebenfache Gesamtweltcupsieger aus Salzburg setzte sich bei seinem 29. Erfolg im Riesentorlauf bei Schneefall und auf schwieriger Piste deutlich mit 1,18 Sekunden vor dem Norweger Henrik Kristoffersen und 1,31 vor dem Schweden Matts Olsson durch. Manuel Feller wurde Elfter.

Ergebnis Riesentorlauf, Val d'Isere

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:42,99

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:44,17 +01,18

3. Matts Olsson (SWE) 1:44,30 +01,31

4. Alexis Pinturault (FRA) 1:44,45 +01,46

5. Loic Meillard (SUI) 1:44,53 +01,54

6. Tommy Ford (USA) 1:44,68 +01,69

7. Marco Odermatt (SUI) 1:44,71 +01,72

8. Riccardo Tonetti (ITA) 1:44,78 +01,79

9. Zan Kranjec (SLO) 1:45,09 +02,10

10. Mathieu Faivre (FRA) 1:45,15 +02,16

11. Manuel Feller (AUT) 1:45,21 +02,22

12. Erik Read (CAN) 1:45,48 +02,49

13. Filip Zubcic (CRO) 1:45,55 +02,56

14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:45,57 +02,58

15. Alexander Schmid (GER) 1:45,58 +02,59

16. Luca de Aliprandini (ITA) 1:45,63 +02,64

17. Manfred Mölgg (ITA) 1:45,64 +02,65

18. Thomas Fanara (FRA) 1:45,69 +02,70

19. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:45,73 +02,74

20. Philipp Schörghofer (AUT) 1:45,76 +02,77

21. Felix Neureuther (GER) 1:45,83 +02,84

22. Fritz Dopfer (GER) 1:45,84 +02,85

23. Gino Caviezel (SUI) 1:45,89 +02,90

23. Roland Leitinger (AUT) 1:45,89 +02,90

25. Ted Ligety (USA) 1:45,93 +02,94

26. Lucas Braathen (NOR) 1:46,14 +03,15

27. Elia Zurbriggen (SUI) 1:46,24 +03,25

28. Sam Maes (BEL) 1:46,31 +03,32

29. Adam Zampa (SVK) 1:46,34 +03,35

30. Stefan Luitz (GER) 1:49,32 +06,33

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Ryan Cochran-Siegle (USA), Thomas Tumler (SUI), Rasmus Windingstad (NOR), Steve Missillier (FRA)