Steuerreform: Kurz will Sozialversicherungsbeiträge senken

Die Regierung strebt eine Reform mit einem Volumen von mehr als fünf Milliarden Euro an

Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will im Rahmen der Steuerreform nicht nur "in die Steuerstufen eingreifen", sondern auch "die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge in Angriff nehmen". Denn sie würden schon einen höheren Teil der Abgaben auf Arbeit ausmachen als die Lohnsteuer, sagt er im Interview mit der Tageszeitung "Österreich".

Das angestrebte Volumen sind laut Kurz mehr als fünf Mrd. Euro. Festgelegt werden die Ziele der Steuerreform bei der Regierungsklausur am 10. und 11. Jänner, haben Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) bei der Pressekonferenz zu ihrem einjährigen Regierungsjubiläum angekündigt, beschlossen werden soll sie im Oktober.

Eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge wird immer wieder von Experten – jüngst dem VP-Arbeitnehmerbund ÖAAB – gefordert, weil davon auch die kleineren und mittleren Einkommen mehr profitieren, die keine oder wenig Lohnsteuer zahlen. (APA, 8.12.2018)